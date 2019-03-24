Полицейская карта: больше всего лихачей замечено в Таллинне и Тарту

Полиция проведет традиционную весеннюю дорожную толоку. С 19 по 24 марта все желающие могут нанести на карту на странице www.liiklustalgud.ee те места, в которых они заметили представляющих опасность превышающих скорость водителей.

Для того, чтобы передать информацию полиции, на карте следует выбрать место и указать время, когда водители чаще всего совершают в этом месте нарушения. Во избежание спама, себя следует аутентифицировать через Facebook. Пока больше всего мест отмечено в Таллинне и Тарту.

В день проведения дорожной толоки, 3 апреля, в течение 24 часов полицейские будут проверять поведение водителей в отмеченных на карте местах.