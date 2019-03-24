Полицейская карта: больше всего лихачей замечено в Таллинне и Тарту

Сегодня, 24 марта, последний день, когда на полицейской карте можно отметить места, где чаще всего нарушается скоростной режим.
Полиция проведет традиционную весеннюю дорожную толоку. С 19 по 24 марта все желающие могут нанести на карту на странице www.liiklustalgud.ee те места, в которых они заметили представляющих опасность превышающих скорость водителей.
Для того, чтобы передать информацию полиции, на карте следует выбрать место и указать время, когда водители чаще всего совершают в этом месте нарушения. Во избежание спама, себя следует аутентифицировать через Facebook. Пока больше всего мест отмечено в Таллинне и Тарту.
В день проведения дорожной толоки, 3 апреля, в течение 24 часов полицейские будут проверять поведение водителей в отмеченных на карте местах.
В 2017 и 2018 году скорость по всей Эстонии измеряли более 250 полицейских, было проверено более 1000 мест. В итоге в прошлом году были проведены беседы с 1013 водителями, которые ехали слишком быстро, в отношении 269 человек было начато производство. В 2017 полицейские побеседовали с 913 водителями и начали производство в отношении 243 нарушителей.