Обзор коалиционных переговоров: какие темы партии обсудили, а под какими подвели красную черту

Коалиционные переговоры центристов, EKRE и «Отечества» продолжаются уже восемь дней. Postimees сделал подборку тем, которые партии уже обсудили, вопросов, которые были отложены, а также выяснил, какие красные линии вырисовываются на этих переговорах.
В самом начале партии декларировали позиции в области внешней политики и обороны, которые разъяснили и дипломатическому корпусу.
Вторник, 12 марта
Тема: внешняя и оборонная политика. Партии решили, что:
- поддержат нахождение Эстонии в ЕС и НАТО.
Предвыборное обещание EKRE, котрое не нашло поддержки: в случае дальнейшего сосредоточения власти в руках Европейской комиссии, партия вынесет на референдум вопрос о дальнейших шагах Эстонии, а при необходимости и ее членство в ЕС?
Расторжение договора о границе с Россией тоже не прошло.
- продолжат проводить нынешнюю внешнюю и оборонную политику;
- будут тесно сотрудничать с партнерами по ЕС, НАТО и ООН;
- будут создавать сплоченное и заботливое общество, в котором каждый будет чувствовать себя в безопасности;
- Эстония выделит на оборону минимум 2% от ВВП.
В своей предвыборной программе партия «Отечество» обещала повысить расходы на оборону до 2,5%, EKRE – до 2,6% от ВВП.
- Эстония отрицательно относится к межнациональной вражде, антисемитизму и раскалывающей общество риторике;
- в области оборонной промышленности нужно создавать более тесное сотрудничество именно на международной арене;
- нужно больше вкладывать в развитие собственных оборонных сил.
Какие темы повисли в воздухе?
Создание военизированной погранохраны.
Миграционный пакт ООН.
Назначение премьер-министра верховным главнокомандующим.
Среда, 13 марта
Встречи делегаций проходили в доме Стэнбока. Обсуждали Сельское хозяйство и региональную политику. Встречались с представителями дипкорпусов. Решили, что:
- продолжат поддерживать пчеловодство;
- продолжат выплачивать крестьянам переходные пособия и будут отстаивать их равную конкурентоспособность в ЕС;
- будут способствовать работе и проживанию людей в сельской местности, созданию быстрого интернет-соединения и усилению общественного движения;
- будут способствовать тому, чтобы рабочие места в госучреждениях и предприятиях с участием государства были вынесены за пределы столицы;
- увеличат финансирование региональных программ;
- создадут лучшую среду для жизни и предпринимательства;
- поддержат сохранение маленьких школ, детсадов, доступности медицинской помощи, спасательной службы и других общественных услуг в сельской местности;
Четверг, 14 марта
Обсудили спорт, культуру, молодежную работу и здравоохранение. Решили, что:
- поддержат создание возможностей для молодежи с ограниченными возможностями участвовать в кружках по интересам, работе молодежных центров и других делах;
- продолжат поддерживать программу Эстонского олимпийского комитета «Team Estonia»;
- сократят очереди к врачам и улучшат доступность медицинской помощи;
- улучшат финансирование здравоохранения;
- поддержат прием пациентов семейными врачами по вечерам и выходным;
- сохранят уездные больницы и продолжат внедрение центров здоровья;
- усилят лечение и предотвращение наркомании и алкоголизма;
- внедрят для имеющих зависимости преступников обязательные программы по снижению зависимости;
- снизят число абортов, вкладывая больше денег в консультирование и предотвращение.
Предвыборное обещание EKRE прекратить оплачивать аборты из денег налогоплательщиков не нашло поддержки.
Какие темы повисли в воздухе?
Русскоязычное образование в Эстонии.
Компенсация за лечение зубов.
Пятница, 15 марта
Обсудили финансирование образования и науки. Решили, что:
- поставят целью увеличить финансирование науки до 1% от ВВП;
EKRE перед выборами обещала увеличить эту статью расходов до 2% от ВВП.
- усилить сотрудничество науки и бизнеса;
- установить зарплату докторантам;
- создать лучшие условия для учебы в вузах и профессиональных училищах людям с особыми потребностями;
- финансировать исследования, связанные с Эстонией, научные работы, интересные государству и обществу;
- не уменьшать объем качественного эстоноязычного высшего образования;
- создать гарантированную государством систему выдачи учебных кредитов в важных для страны областях, чтобы выпускник не должен был возвращать кредит, если проработает в Эстонии как минимум пять лет.
Суббота, 16 марта
Обсуждали семейную политику, население, сплоченность общества, насилие в близких отношениях, издевательства в школах, педофилию, погранохрану, миграцию. Решили, что:
- нужно создать методы поддержки тех, кто вернулся из-за границы;
- продолжат повышение детских пособий;
- важно, чтобы молодые семьи могли легче получить дома с поручительством государства;
- органы охраны правопорядка местных самоуправлений получат больше полномочий в обеспечении общественного порядка;
- необходимо бороться с нелегальной иммиграцией;
- нужно создать усиленную погранохранную структуру под управлением Департамента полиции и погранохраны. В том числе, расширить возможности обучения в Академии МВД.
Понедельник, 18 марта
Обсудили экономику. В отличие от предыдущих дней, на этот раз представители всех трех партий отказались комментировать журналистам ход переговоров.
Вторник, 19 марта
Обсудили предпринимательство, окружающую среду, новые технологии, энергетику, демократию, управление страной и транспорт. Решили, что:
- следует поднимать уровень квалификации людей;
- налоги на арендованную рабочую силу должны достигать и Эстонии;
- с помощью роста экономики и зарплат убедить покинувших в кризис страну эстонцев вернуться;
- квоту на рабочую силу не изменят;
- в политике внутренней миграции придерживаться полезной для экономики и общества четкой линии;
- основные шоссе должны быть сделаны четырехполосными с помощью кредитных денег;
- долю государства в коммерческих объединениях выведут на биржу, конкретные компании выяснятся позднее. Государству останутся только стратегические предприятия;
- снизят акциз на алкоголь;
- будут работать чтобы создать сбалансированный бюджет.
- võetakse eesmärgiks tasakaalus riigieelarve;
Что повисло в воздухе?
Rail Baltic;
Прямая демократия и прямые президентские выборы – у партий нет общей позиции;
Э-выборы;
Общение «Отечества» сделать вторую пенсионную ступень добровольной пока не нашла поддержки, но к этой теме вернутся.
Среда, 20 марта
Обсудили инфотехнологии, э-общество, окружающую среду, энергетику. Решили, что:
- нужно и дальше развивать высокотехнологичное общество, в приоритете искусственный интеллект, машины без водителя, международное сотрудничество, электронные решения в медицине;
- мотивировать людей больше сортировать отходы;
- продвигать развитие восстанавливаемой энергии;
- сделать акцент на использование эстонского языка в дигитальном пространстве;
- максимально ценить местное сырье.
Что повисло в воздухе за эти дни?
Миграционный пакт ООН;
премьер-министр в качестве верховного главнокомандующего;
Rail Baltic;
Закон о сожительстве;
электронный выборы;
изменение второй пенсионной ступени с обязательной на добровольную;
внеочередное поднятие пенсий;
прямая демократия я выборы президента;
русскоязычное образование;
компенсация на лечение зубов;
изменения в правовой системе;
министерские портфели.
Обратите внимание: красные линии нарисовали уже в первый день
Приоритеты партий, высказанные еще до начала официальных консультаций, во многом совпадают с темами, которые до сих пор не были затронуты. Это значит, что свои красные линии партии нарисовали уже в первый день обсуждений.
После того, как 11 марта премьер-министр Юри Ратас сообщил о начале переговоров с EKRE и «Отечеством», он заявил, что Центристская партия желает вкладывать в обучение эстонскому языку в русскоязычных школах и детсадах, но, конечно, было бы трудно со дня изменить нынешний подход. В то же время начала поднимать голову внутренняя оппозиция ЦП, что не удивительно, ведь еще в ноябре Ратас заверил, что не мыслит коалиции с EKRE. На сегодняшний день дело зашло так далеко, что из правления ЦП в знак протеста ушел Раймонд Кальюлайд и начал кампанию по свержению возможного тройственного союза. Кроме того, избиратели ЦП ожидают выполнения громкого обещания: внеочередного роста пенсий.