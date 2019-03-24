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Обзор коалиционных переговоров: какие темы партии обсудили, а под какими подвели красную черту

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Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi

Коалиционные переговоры центристов, EKRE и «Отечества» продолжаются уже восемь дней. Postimees сделал подборку тем, которые партии уже обсудили, вопросов, которые были отложены, а также выяснил, какие красные линии вырисовываются на этих переговорах.

В самом начале партии декларировали позиции в области внешней политики и обороны, которые разъяснили и дипломатическому корпусу.

Вторник, 12 марта

Тема: внешняя и оборонная политика. Партии решили, что:

- поддержат нахождение Эстонии в ЕС и НАТО.

Предвыборное обещание EKRE, котрое не нашло поддержки: в случае дальнейшего сосредоточения власти в руках Европейской комиссии, партия вынесет на референдум вопрос о дальнейших шагах Эстонии, а при необходимости и ее членство в ЕС?

Расторжение договора о границе с Россией тоже не прошло.

- продолжат проводить нынешнюю внешнюю и оборонную политику; 

- будут тесно сотрудничать с партнерами по ЕС, НАТО и ООН; 

- будут создавать сплоченное и заботливое общество, в котором каждый будет чувствовать себя в безопасности;

- Эстония выделит на оборону минимум 2% от ВВП.

В своей предвыборной программе партия «Отечество» обещала повысить расходы на оборону до 2,5%, EKRE – до 2,6% от ВВП.

- Эстония отрицательно относится к межнациональной вражде, антисемитизму и раскалывающей общество риторике;

- в области оборонной промышленности нужно создавать более тесное сотрудничество именно на международной арене;

- нужно больше вкладывать в развитие собственных оборонных сил.

Какие темы повисли в воздухе?

Создание военизированной погранохраны.

Миграционный пакт ООН.

Назначение премьер-министра верховным главнокомандующим.

Среда, 13 марта

Встречи делегаций проходили в доме Стэнбока. Обсуждали Сельское хозяйство и региональную политику. Встречались с представителями дипкорпусов. Решили, что:

- продолжат поддерживать пчеловодство;

- продолжат выплачивать крестьянам переходные пособия и будут отстаивать их равную конкурентоспособность в ЕС;

- будут способствовать работе и проживанию людей в сельской местности, созданию быстрого интернет-соединения и усилению общественного движения; 

- будут способствовать тому, чтобы рабочие места в госучреждениях и предприятиях с участием государства были вынесены за пределы столицы; 

- увеличат финансирование региональных программ; 

- создадут лучшую среду для жизни и предпринимательства; 

- поддержат сохранение маленьких школ, детсадов, доступности медицинской помощи, спасательной службы и других общественных услуг в сельской местности; 

Четверг, 14 марта

Обсудили спорт, культуру, молодежную работу и здравоохранение. Решили, что:

- поддержат создание возможностей для молодежи с ограниченными возможностями участвовать в кружках по интересам, работе молодежных центров и других делах; 

- продолжат поддерживать программу Эстонского олимпийского комитета «Team Estonia»;

- сократят очереди к врачам и улучшат доступность медицинской помощи; 

- улучшат финансирование здравоохранения; 

- поддержат прием пациентов семейными врачами по вечерам и выходным; 

- сохранят уездные больницы и продолжат внедрение центров здоровья; 

- усилят лечение и предотвращение наркомании и алкоголизма; 

- внедрят для имеющих зависимости преступников обязательные программы по снижению зависимости; 

- снизят число абортов, вкладывая больше денег в консультирование и предотвращение.

Предвыборное обещание EKRE прекратить оплачивать аборты из денег налогоплательщиков не нашло поддержки.

Какие темы повисли в воздухе?

Русскоязычное образование в Эстонии.

Компенсация за лечение зубов.

Пятница, 15 марта

Обсудили финансирование образования и науки. Решили, что:

- поставят целью увеличить финансирование науки до 1% от ВВП; 

EKRE перед выборами обещала увеличить эту статью расходов до 2% от ВВП.

- усилить сотрудничество науки и бизнеса; 

- установить зарплату докторантам; 

- создать лучшие условия для учебы в вузах и профессиональных училищах людям с особыми потребностями; 

- финансировать исследования, связанные с Эстонией, научные работы, интересные государству и обществу; 

- не уменьшать объем качественного эстоноязычного высшего образования; 

- создать гарантированную государством систему выдачи учебных кредитов в важных для страны областях, чтобы выпускник не должен был возвращать кредит, если проработает в Эстонии как минимум пять лет.

Суббота, 16 марта

Обсуждали семейную политику, население, сплоченность общества, насилие в близких отношениях, издевательства в школах, педофилию, погранохрану, миграцию. Решили, что:

- нужно создать методы поддержки тех, кто вернулся из-за границы;

- продолжат повышение детских пособий;

- важно, чтобы молодые семьи могли легче получить дома с поручительством государства;

- органы охраны правопорядка местных самоуправлений получат больше полномочий в обеспечении общественного порядка;

- необходимо бороться с нелегальной иммиграцией;

- нужно создать усиленную погранохранную структуру под управлением Департамента полиции и погранохраны. В том числе, расширить возможности обучения в Академии МВД.

Понедельник, 18 марта

Обсудили экономику. В отличие от предыдущих дней, на этот раз представители всех трех партий отказались комментировать журналистам ход переговоров.

Вторник, 19 марта

Обсудили предпринимательство, окружающую среду, новые технологии, энергетику, демократию, управление страной и транспорт. Решили, что:

- следует поднимать уровень квалификации людей;

- налоги на арендованную рабочую силу должны достигать и Эстонии;

- с помощью роста экономики и зарплат убедить покинувших в кризис страну эстонцев вернуться;

- квоту на рабочую силу не изменят;

- в политике внутренней миграции придерживаться полезной для экономики и общества четкой линии;

- основные шоссе должны быть сделаны четырехполосными с помощью кредитных денег;

- долю государства в коммерческих объединениях выведут на биржу, конкретные компании выяснятся позднее. Государству останутся только стратегические предприятия;

- снизят акциз на алкоголь;

- будут работать чтобы создать сбалансированный бюджет.

- võetakse eesmärgiks tasakaalus riigieelarve; 

Что повисло в воздухе?

Rail Baltic;

Прямая демократия и прямые президентские выборы – у партий нет общей позиции;

Э-выборы;

Общение «Отечества» сделать вторую пенсионную ступень добровольной пока не нашла поддержки, но к этой теме вернутся.

Среда, 20 марта

Обсудили инфотехнологии, э-общество, окружающую среду, энергетику. Решили, что:

- нужно и дальше развивать высокотехнологичное общество, в приоритете искусственный интеллект, машины без водителя, международное сотрудничество, электронные решения в медицине;

- мотивировать людей больше сортировать отходы;

- продвигать развитие восстанавливаемой энергии;

- сделать акцент на использование эстонского языка в дигитальном пространстве;

- максимально ценить местное сырье.

Что повисло в воздухе за эти дни?

Миграционный пакт ООН;

премьер-министр в качестве верховного главнокомандующего;

Rail Baltic;

Закон о сожительстве;

электронный выборы;

изменение второй пенсионной ступени с обязательной на добровольную;

внеочередное поднятие пенсий;

прямая демократия я выборы президента;

русскоязычное образование;

компенсация на лечение зубов;

изменения в правовой системе;

министерские портфели.

Обратите внимание: красные линии нарисовали уже в первый день

Приоритеты партий, высказанные еще до начала официальных консультаций, во многом совпадают с темами, которые до сих пор не были затронуты. Это значит, что свои красные линии партии нарисовали уже в первый день обсуждений.

После того, как 11 марта премьер-министр Юри Ратас сообщил о начале переговоров с EKRE и «Отечеством», он заявил, что Центристская партия желает вкладывать в обучение эстонскому языку в русскоязычных школах и детсадах, но, конечно, было бы трудно со дня изменить нынешний подход. В то же время начала поднимать голову внутренняя оппозиция ЦП, что не удивительно, ведь еще в ноябре Ратас заверил, что не мыслит коалиции с EKRE. На сегодняшний день дело зашло так далеко, что из правления ЦП в знак протеста ушел Раймонд Кальюлайд и начал кампанию по свержению возможного тройственного союза. Кроме того, избиратели ЦП ожидают выполнения громкого обещания: внеочередного роста пенсий.

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