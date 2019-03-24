Обзор коалиционных переговоров: какие темы партии обсудили, а под какими подвели красную черту

- поставят целью увеличить финансирование науки до 1% от ВВП;

EKRE перед выборами обещала увеличить эту статью расходов до 2% от ВВП.

- усилить сотрудничество науки и бизнеса;

- установить зарплату докторантам;

- создать лучшие условия для учебы в вузах и профессиональных училищах людям с особыми потребностями;

- финансировать исследования, связанные с Эстонией, научные работы, интересные государству и обществу;

- не уменьшать объем качественного эстоноязычного высшего образования;

- создать гарантированную государством систему выдачи учебных кредитов в важных для страны областях, чтобы выпускник не должен был возвращать кредит, если проработает в Эстонии как минимум пять лет.

Суббота, 16 марта

Обсуждали семейную политику, население, сплоченность общества, насилие в близких отношениях, издевательства в школах, педофилию, погранохрану, миграцию. Решили, что:

- нужно создать методы поддержки тех, кто вернулся из-за границы;

- продолжат повышение детских пособий;

- важно, чтобы молодые семьи могли легче получить дома с поручительством государства;

- органы охраны правопорядка местных самоуправлений получат больше полномочий в обеспечении общественного порядка;

- необходимо бороться с нелегальной иммиграцией;

- нужно создать усиленную погранохранную структуру под управлением Департамента полиции и погранохраны. В том числе, расширить возможности обучения в Академии МВД.

Понедельник, 18 марта

Обсудили экономику. В отличие от предыдущих дней, на этот раз представители всех трех партий отказались комментировать журналистам ход переговоров.

Вторник, 19 марта

Обсудили предпринимательство, окружающую среду, новые технологии, энергетику, демократию, управление страной и транспорт. Решили, что:

- следует поднимать уровень квалификации людей;

- налоги на арендованную рабочую силу должны достигать и Эстонии;

- с помощью роста экономики и зарплат убедить покинувших в кризис страну эстонцев вернуться;

- квоту на рабочую силу не изменят;

- в политике внутренней миграции придерживаться полезной для экономики и общества четкой линии;

- основные шоссе должны быть сделаны четырехполосными с помощью кредитных денег;

- долю государства в коммерческих объединениях выведут на биржу, конкретные компании выяснятся позднее. Государству останутся только стратегические предприятия;

- снизят акциз на алкоголь;

- будут работать чтобы создать сбалансированный бюджет.

- võetakse eesmärgiks tasakaalus riigieelarve;

Что повисло в воздухе?

Rail Baltic;

Прямая демократия и прямые президентские выборы – у партий нет общей позиции;

Э-выборы;

Общение «Отечества» сделать вторую пенсионную ступень добровольной пока не нашла поддержки, но к этой теме вернутся.

Среда, 20 марта

Обсудили инфотехнологии, э-общество, окружающую среду, энергетику. Решили, что:

- нужно и дальше развивать высокотехнологичное общество, в приоритете искусственный интеллект, машины без водителя, международное сотрудничество, электронные решения в медицине;

- мотивировать людей больше сортировать отходы;

- продвигать развитие восстанавливаемой энергии;

- сделать акцент на использование эстонского языка в дигитальном пространстве;

- максимально ценить местное сырье.

Что повисло в воздухе за эти дни?

Миграционный пакт ООН;

премьер-министр в качестве верховного главнокомандующего;

Rail Baltic;

Закон о сожительстве;

электронный выборы;

изменение второй пенсионной ступени с обязательной на добровольную;

внеочередное поднятие пенсий;

прямая демократия я выборы президента;

русскоязычное образование;

компенсация на лечение зубов;

изменения в правовой системе;

министерские портфели.

Обратите внимание: красные линии нарисовали уже в первый день

Приоритеты партий, высказанные еще до начала официальных консультаций, во многом совпадают с темами, которые до сих пор не были затронуты. Это значит, что свои красные линии партии нарисовали уже в первый день обсуждений.