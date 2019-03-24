Вс, 24.03.2019
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  • Люди кричат, мебель летает: пассажиры сняли видео с терпящего бедствие круизного лайнера

Люди кричат, мебель летает: пассажиры сняли видео с терпящего бедствие круизного лайнера

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Кадр с круизного лайнера.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / ALEXUS SHEPPARD/via REUTERS

Пассажиры лайнера Viking Sky, потерпевшего бедствие у берегов Норвегии, сняли видео о ситуации на борту в ожидании эвакуации.

На ролике запечатлено, как в результате отказа двигателя корабль начинает раскачиваться на волнах. В результате по крытой палубе самостоятельно катается мебель, а на людей падают потолочные панели.

Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. С помощью вертолетов с судна на берег доставлено примерно 460 из 1373 человек, находившихся на корабле. 17 эвакуированных доставлены в больницу. Паром в настоящее время буксируют в направлении города Молде с помощью буксировочного судна и двух других судов. Эвакуация людей с судна была приостановлена по решению капитана.

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