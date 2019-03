Картина дня: спасение людей с судна Viking Sky, столкновение автобуса Lux Express с автомобилем и пожар в девятиэтажном доме в Тарту

На судне Viking Sky завершились спасательные работы: людям ничего не угрожает

Рядом с терпевшим бедствие круизным лайнером пострадал паром

Фото: автобус Lux Express столкнулся с легковым автомобилем

Фото: в Тарту в девятиэтажном доме вспыхнул пожар

Обзор коалиционных переговоров: какие темы партии обсудили, а под какими подвели красную черту

Фото: «Солдат Одина» набросился на министра иностранных дел Финляндии

"Конец близок": СМИ узнали, что против Терезы Мэй готовится заговор

Целый ряд британских СМИ опубликовал в ночь на воскресенье, 24 марта, статьи, в которых утверждается, что министры кабинета Терезы Мэй собираются добиться ее отставки, чтобы спасти Брекзит. Соответствующие материалы разместили на своих сайтах The Sunday Times, The Telegraph и The Daily Mail. Читайте далее...