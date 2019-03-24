Картина дня: спасение людей с судна Viking Sky, столкновение автобуса Lux Express с автомобилем и пожар в девятиэтажном доме в Тарту

На судне Viking Sky завершились спасательные работы: людям ничего не угрожает

В субботу неподалеку от побережья Норвегии потерпел бедствие круизный лайнер, с которого эвакуируют около 1300 пассажиров, передает газета VG. В воскресенье утром, 24 марта, стало известно, что лайнер движется по направлению к порту. В воскресенье днем Интерфакс со ссылкой на компанию-оператора сообщил, что паром своим ходом идет в норвежский порт Мольде, остающимся на его борту людям ничего не угрожает. Читайте далее...

Рядом с терпевшим бедствие круизным лайнером пострадал паром

В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Читайте далее...

Фото: автобус Lux Express столкнулся с легковым автомобилем

В 16.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Рейу в Пярнумаа столкнулись автобус Lux Express и легковой автомобиль. Читайте далее...

Фото: в Тарту в девятиэтажном доме вспыхнул пожар

Сегодня около 13 часов спасателям сообщили, что в девятиэтажном доме на улице Анне, 53 в Тарту вспыхнул пожар. Читайте далее...

Обзор коалиционных переговоров: какие темы партии обсудили, а под какими подвели красную черту

Коалиционные переговоры центристов, EKRE и «Отечества» продолжаются уже восемь дней. Postimees сделал подборку тем, которые партии уже обсудили, вопросов, которые были отложены, а также выяснил, какие красные линии вырисовываются на этих переговорах. Читайте далее...

Фото: «Солдат Одина» набросился на министра иностранных дел Финляндии

Мужчина пытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на фермерском рынке в Корсо, Вантаа. Читайте далее...

"Конец близок": СМИ узнали, что против Терезы Мэй готовится заговор

Целый ряд британских СМИ опубликовал в ночь на воскресенье, 24 марта, статьи, в которых утверждается, что министры кабинета Терезы Мэй собираются добиться ее отставки, чтобы спасти Брекзит. Соответствующие материалы разместили на своих сайтах The Sunday Times, The Telegraph и The Daily Mail. Читайте далее...

Фуркад объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру. Читайте далее...

Контавейт с трудом пробилась в 1/8 престижного турнира Miami Open

Анетт Контавейт обыграла в трехстеовом поединке 40-ю ракетку мира Айлу Томлянович из Австралии 7:6, 2:6, 7:6 и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Майами. Читайте далее...

Для победы не хватило удачи: эстонские шпажистки уступили команде Германии в финале Гран-при Китая

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах завоевала на этапе Кубка мира в Пекине. Читайте далее...

В Таллинне автомобиль сбил пожилую женщину

Вчера, 23 марта, в 19.28 в Таллинне около Акадеэмия-теэ 35 произошла авария, в ходе которой пострадала пожилая женщина. Читайте далее...

В Таллинне женщина попыталась не вовремя перейти дорогу и попала под машину

Вчера в Таллинне на Нарвском шоссе автомобиль сбил женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу. Читайте далее...

Завтра в Таллинне будут вывешены траурные флаги

В понедельник 25 марта исполнится 70 лет мартовской ссылке 1949 года. На площади Вабадузе пройдут памятные мероприятия. Читайте далее...

В Европе каждый час у 30 человек диагностируют туберкулез

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. В Европе этот диагноз ежечасно получают 30 человек. Читайте далее...

Синоптики предупреждают о трехметровых волнах на Балтике

С севера Скандинавии к Баренцову морю движется лощина низкого давления, периферия которой распространяется на Балтику и поднимает волны до трех метров. Читайте далее...

Полицейская карта: больше всего лихачей замечено в Таллинне и Тарту

Сегодня, 24 марта, последний день, когда на полицейской карте можно отметить места, где чаще всего нарушается скоростной режим. Читайте далее...

Британский министр опроверг слухи о подготовке заговора против Мэй