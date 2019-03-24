Фото: автобус Lux Express столкнулся с легковым автомобилем
В 16.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 141-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись автобус Lux Express и легковой автомобиль.
«В легковом автомобиле было четыре человека, из-за состояние здоровья трое из них нуждаются в помощи медиков. Насколько сейчас известно, ни водитель автобуса, ни пассажиры не пострадали. Движение на месте ДТП нарушено», - сказала Pärnu Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
На месте аварии движение нарушено в двух направлениях, его регулирует полиция.
По предварительным данным, автобус двигался по главной дороге, когда столкнулся с ехавшим справа по полосе разгона Volvo. Из ехавших в Volvo четырех человек на скорой помощи трое, в том числе и водитель, были доставлены в больницу для дополнительной проверки здоровья. Водитель автобуса и 45 пассажиров не пострадали.
Полиция уточнила, что водитель автобуса был трезв и у него есть водительские права. Показания водителя легкового автомобиля будут взяты в ходе производства, был ли он трезв выяснится в ходе осмотра в больнице.
Полицейский на месте аварии сказал, что на данный момент все обстоятельства ДТП еще неясны и точная причина аварии будет выяснена в ходе производства.
"На каждом метре пути стоит помнить, что для исключения серьезных последствий все внимание водителей должно быть на дороге, скорость должна быть в пределах разрешенной и все должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Это лишь некоторые моменты, которые помогут в случае неожиданных происшествий на дороге избежать самому водителю и пассажирам тяжелых последствий", - отметил он.