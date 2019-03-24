Фото: автобус Lux Express столкнулся с легковым автомобилем

«В легковом автомобиле было четыре человека, из-за состояние здоровья трое из них нуждаются в помощи медиков. Насколько сейчас известно, ни водитель автобуса, ни пассажиры не пострадали. Движение на месте ДТП нарушено», - сказала Pärnu Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

На месте аварии движение нарушено в двух направлениях, его регулирует полиция.

По предварительным данным, автобус двигался по главной дороге, когда столкнулся с ехавшим справа по полосе разгона Volvo. Из ехавших в Volvo четырех человек на скорой помощи трое, в том числе и водитель, были доставлены в больницу для дополнительной проверки здоровья. Водитель автобуса и 45 пассажиров не пострадали.

Полиция уточнила, что водитель автобуса был трезв и у него есть водительские права. Показания водителя легкового автомобиля будут взяты в ходе производства, был ли он трезв выяснится в ходе осмотра в больнице.

Полицейский на месте аварии сказал, что на данный момент все обстоятельства ДТП еще неясны и точная причина аварии будет выяснена в ходе производства.