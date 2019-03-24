Вс, 24.03.2019
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  • Поступок продавца магазина вынудил полицию вмешаться

Поступок продавца магазина вынудил полицию вмешаться

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Полицейские. Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks

Полиция в пятницу проверяла в Курессааре, как предприятия торговли соблюдают запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним, и обнаружила, что в одном из четырех проверенных предприятий табачные изделия несовершеннолетнему все-таки, к сожалению, согласились продать, пишет Saarte Hääl.

"Приятно подтвердить, что в трех торговых точках молодежи алкоголь и табачные изделия не продали и продавец попросил показать удостоверение личности, чтобы узнать возраст покупателя, - написали в социальных сетях работники Курессаареского отделения полиции. - К сожалению, в четвертом торговом предприятии, где подростку в ходе контрольной закупки свободно продали табачное изделие, полиции пришлось вмешаться".

Со второй половины января полиция имеет право делать контрольные закупки алкоголя и табачных изделий, привлекая к участию в этих закупках несовершеннолетних не моложе 16 лет с согласия их родителей. Контрольная закупка проводится в присутствии служащего полиции, участвующему в закупке подростку объясняют суть происходящего. Сделка в ходе контрольной закупки является ничтожной, это означает, что в действительности несовершеннолетний не получает ни алкоголя, ни табачных изделий.

20 декабря прошлого года Рийгикогу принял поправки в закон об алкоголе и табачных изделиях с целью ужесточить требования к продаже алкоголя и табачных изделии с тем, чтобы снизить зависимость от употребления молодежью алкоголя и табачных изделий.

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