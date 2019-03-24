Видео: в Ботсване летчик поссорился с женой и протаранил самолетом свой дом

Как сообщает портал The Citizen , конфликт произошел на вечеринке в честь будущего ребенка. По рассказам очевидцев, летчик напился и ударил свою жену, его попросили покинуть праздник.

После этого он угнал самолет и протаранил им собственный дом. Погиб только сам пилот, поскольку все остальные находившиеся в доме люди успели выбежать из здания. Помимо дома, были уничтожены и припаркованные рядом автомобили.