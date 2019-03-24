Вс, 24.03.2019
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СМИ: в Венесуэлу прибыли российские самолеты с военными
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Российский офицер и Ан-124.

ФОТО: ALAIN JOCARD / AFP

Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт "Майкетия" в Каракасе с группой российских военных, сообщили СМИ.

Латиноамериканская пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, пишет в воскресенье, что на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, передает "Интерфакс".

Сообщается, что самолеты доставили 35 тонн груза.

"В президентской ложе аэропорта их встретили руководитель отдела международных связей (венесуэльской армии) вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил", - сообщил Майорка в твиттере.

О цели визита не сообщается.

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