СМИ: в Венесуэлу прибыли российские самолеты с военными
Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт "Майкетия" в Каракасе с группой российских военных, сообщили СМИ.
Латиноамериканская пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, пишет в воскресенье, что на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, передает "Интерфакс".
Сообщается, что самолеты доставили 35 тонн груза.
"В президентской ложе аэропорта их встретили руководитель отдела международных связей (венесуэльской армии) вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил", - сообщил Майорка в твиттере.
О цели визита не сообщается.
Hoy llegaron al aeropuerto Internacional de Maiquetía estos dos aviones de la Fuerza Aerea rusa.— Federico Black B. (@FedericoBlackB) 23 марта 2019 г.
1 Ilyushin Il-62M
1 Antomov 124
Fotos: cortesía pic.twitter.com/w7hgQhyivr