СМИ: в Венесуэлу прибыли российские самолеты с военными

Латиноамериканская пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, пишет в воскресенье, что на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, передает "Интерфакс".