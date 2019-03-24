Фото: в Историческом музее Москвы посетители повесили собственную картину

"Мы столкнулись с проявлением неуважения к музею, нашей работе, со стороны людей, которые не имеют моральных ценностей и ориентиров. Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с акциями, которые имели место в Третьяковской галерее, и тем, что произошло у нас вчера", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМ.

"Это была группа из пяти человек с четко прописанными ролями, одни отвлекали смотрительницу, другие снимали на камеру, третьи вешали фото. Это было заранее подготовлено и спланировано. Они даже раму подобрали примерно такого же размера, как и фотографии на экспозиции. Очевидно, что они приходили не в первый раз, и эта акция имела целью опорочить в том числе и наш музей, и вообще российские музеи", - сказали в пресс-службе.

Отвечая на вопрос о том, были ли найдены участники акции, в ГИМе заметили, что это не дело музея.

"Это дело правоохранительных органов кого-то задерживать. Этот лишний предмет был обнаружен при обходе смотрителями и охраной экспозиции, затем были просмотрены камеры наблюдения. Так называемый экспонат был уже вчера снят с экспозиции. Это фотография императрицы Александры Федоровны в рамке. Решение о возможном усилении охраны или обращения в правоохранительные органы будет приниматься дирекцией позднее. Если их привлекать, то за хулиганство", - заключили в музее.

🖼 Неизвестные повесили фотоколлаж на стену в зале Государственного исторического музея. Там коллекция пополнилась изображением императрицы Александры Федоровны с брелоком от автосигнализации в руке. pic.twitter.com/WKFUoPqW0E — Телеканал 360° (@360tv) 24 марта 2019 г.