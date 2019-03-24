Более 1000 человек пытались нелегально въехать в Эстонию

Хотя предпринимаются значительные попытки незаконно въехать в страну через аэропорт, тех, у кого получается, то есть незаконно пересекают границу, в целом и нет, объяснил глава Таллиннского пограничного пункта Рааво Ярва.

«Под незаконным пересечением границы подразумевается въезд без пограничного контроля, что чаще встречается на сухопутных границах. Например, в аэропорту это означало бы выйти из терминала аэропорта без какого-либо пограничного контроля, и такие случаи очень редки», - сказал Ярва.

Однако попытки нелегальной иммиграции фиксируются в аэропорту, где с самолета сходит человек, у которого нет законных оснований для пребывания в Эстонии или в шенгенской зоне. Таких случаев в прошлом году в аэропорту было обнаружено почти полтысячи. Как правило, этих людей вовсе не пускают в страну.

Задержанные нелегалы в Таллиннском аэропорту В 2017 году 217 (в том числе в 144 случаях ненадлежащее использование визы и в 50 случаях нарушения условий для въезда в страну)

В 2018 году 494 (в том числе в 286 случаях нарушения условий для въезда в страну и в 179 случаях ненадлежащее использование визы)

В 2019 году в период 01.01.–28.02.2019 поймано 100 человек (в том числе в 20 случаях ненадлежащее использование визы и в 79 случаях нарушения условий для въезда в страну).

Большинство случаев связаны с нешенгенскими рейсами

«Следует отметить, что в случае внутришенгенских рейсов пограничные проверки проводятся случайным образом и проверяются не все документы путешественников из третьих стран. В случае нешенгенских рейсов все пассажиры должны предъявлять пограничникам документы и на этих рейсах выявляется большинство случаев нелегальной иммиграции», - пояснил Ярва.

Все больше и больше случаев нелегальной миграции связано с иностранцами, которые хотят работать в Эстонии. А именно, для ряда стран Эстония является пунктом назначения трудовой миграции, и чем больше иностранцев работают здесь, тем больше пытаются здесь работать.