Экономисты Эстонии: в стране необходимо сохранить вторую пенсионную ступень

В своем обращении авторы авторы подчеркивают, что вместо того, чтобы ломать вторую пенсионную ступень, следует заняться решением серьезных и насущных проблем.

Видные экономисты страны отмечают, что обязательной накопительной пенсии нет достойной альтернативы. За ее отмену расплачиваться придется следующим поколениям, поскольку тогда на каждого пенсионера придется меньше работающих жителей страны, чем сейчас.

«Это означает одно из трех: либо сократится относительный доход пенсионеров, либо возрастет налоговая нагрузка, либо придется быстрее повышать возраст выхода на пенсию. Возможности рынка труда по увеличению трудовой занятости не безграничны. Свои пределы повышению занятости ставит также и состояние здоровья людей. Уже сегодня в Эстонии самый высокий в Европе процент людей трудоспособного возраста, трудящихся на полную ставку. С увеличением доходов эта доля может начать сокращаться. Учитывая уже нынешнюю высокую активность пенсионеров Эстонии на рынке труда, трудно быть уверенным в том, что повышение возраста выхода на пенсию поможет ее увеличению», - подчеркивают специалисты.

По их словам, пенсионная система — это долгосрочное соглашение, которое нельзя менять по своему усмотрению. Подобные изменения нуждаются в общественном обсуждении и должны быть подкреплены широким политическим консенсусом.