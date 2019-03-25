Пн, 25.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

Ягудин поставил крест на российском фигурном катании

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алексей Ягудин.

ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подвел итоги чемпионата мира в Японии.

По словам Ягудина, он рад, что завершил спортивную карьеру и не видит, как выступают россияне в мужском одиночном катании. Он оценил шансы российских фигуристов на медаль чемпионата мира. «Место в тройке — не знаю. Если только попросить ребят в раздевалке подержаться за медали», — заявил олимпийский чемпион.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Ягудин добавил, что российское мужское фигурное катание отстало минимум на 10 лет, и скоро медалей не будет вообще.

Ягудин неоднократно выражал недовольство российскими фигуристами. Он раскритиковал россиянина Михаила Коляду за провальный прокат в короткой программе чемпионата мира и призвал его извиниться перед зрителями. Коляда в итоге занял шестое место (262,44 балла) и отстал от победителя соревнований — американца Нэтана Чена (323,42) — более чем на 60 баллов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ