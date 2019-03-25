Суд приостановил заключение договора о поставках автоматов Силам обороны

В направленной административному суду жалобе Sig Sauer Inc требует аннулировать решения, принятые Центром оборонных инвестиций и комиссией по рассмотрению споров по гостендерам, которыми была признана успешно завершенной верификация второго участника конкурса — компании Lewis Machine & Tool Company, а сделанное ею предложение — успешным.

По оценке Sig Sauer, поставка была противозаконной, поскольку верификация происходила в противоречии с условиями документации по поставкам.

Sig Sauer потребовала также применить первичную правовую защиту, с помощью которой на время судебного рассмотрения было бы приостановлено заключение договоров с победителем конкурса. Административный суд удовлетворил ходатайство, запретив Центру оборонных инвестиций заключать договор о поставках автоматического оружия калибра 5,56 мм и 7,62 мм с Lewis Machine & Tool Company до тех пор, пока не завершится судебная тяжба.

Межведомственная комиссия впервые признала предложение LMT успешным 30 ноября 2018 года, отдав ему предпочтение перед Sig Sauer и Heckler & Koch. 40 процентов оценки предложения составляла стоимость сделки, 30 процентов техническое показатели и надежность оружия, 20 процентов срок службы системы вооружения, а 10 процентов — результат испытаний оружия.

Представляющая Sig Sauer в Эстонии компания Bristol Trust 18 декабря оспорила решение о победителе конкурса через комиссию по оспариванию госпоставок Министерства финансов, которая 17 января решила аннулировать решение директора центра оборонных инвестиций полковника Рауно Сирка об итогах конкурса в связи с неточностью в документации процесса верификации оружия.

Согласно решению комиссии по тендеру, компания LMT представила уточненную информацию и комиссия сочла ее достаточной для принятия нового решения. Комиссия повторно признала LMT победителем конкурса 8 февраля.

Согласно намеченному договору, центр оборонных инвестиций в период 2019–2021 купит около 11000 единиц автоматического огнестрельного оружия. Рамочный договор также должен допускать дополнительную закупку до 18 000 автоматов в период до 2024 года.

Новое оружие перейдет в распоряжение прежде всего 1-й и 2-й пехотных бригад, а затем и всей оперативной структуры Сил обороны, где им будут пользоваться профессиональные военнослужащие, срочнослужащие и члены Кайтселийта.

Постановление административного суда о применении правовой защиты можно оспорить в течение 10 дней.