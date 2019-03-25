Россия разгромила Казахстан, Германия додавила Голландию

Россияне уже к кнцу первого тайма сняли вопросы о победителе матха: дублем отметился Денис Черышев, для которого эти голы стали восьмым и девятым за последние десять матчей в составе сборной России. Также забил и Артем Дзюба, который прервал свое 16-матчевое молчание. Последний гол казахстанцы организовли себе сами: автоголом отметился Бейсебеков. Побед вывела россиян на второе место в группе, а лидиурюют бельгийцы, победившие команду Кипра 2:0.