Россия разгромила Казахстан, Германия додавила Голландию

Второй тур квалификасионных мтчей Евро-2020 стартовал с гостевого разгрома сборной Казахстана командой России 4:0.
Россияне уже к кнцу первого тайма сняли вопросы о победителе матха: дублем отметился Денис Черышев, для которого эти голы стали восьмым и девятым за последние десять матчей в составе сборной России. Также забил и Артем Дзюба, который прервал свое 16-матчевое молчание. Последний гол казахстанцы организовли себе сами: автоголом отметился Бейсебеков. Побед вывела россиян на второе место в группе, а лидиурюют бельгийцы, победившие команду Кипра 2:0.
Соперники сборной Эстонии по квалификации, Германия и Голландия выясняли отношения. Голландцы, проигрывая по ходу встречи 0:2, сумели сравнять счет, но на последней минуте победный гол забил защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц, принеся победу дружине Йоахима Лева. Встреча североирландцев и белорусов, которые также являются соперниками сборной Эстонии, завершилась победой британцев 2:1.
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