Окружной суд в последний момент остановил конкурс на частоты 5G

Об этом сообщил в своем пресс-релизе Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор коммуникационного предприятия Levikom Eesti, которое в суде оспорило конкурсные условия.

По словам Пыльдсамма, суть 5G состоит в предложении таких услуг, которым необходимы реакция в реальном времени и надежность связи — это, например, интернет вещей, промышленные роботы, беспилотные автомобили и телемедицина.

«Выдача пяти или более разрешений согласуется со стандартом 5G не ограничивает ни одного оператора мобильной связи предлагать быстрый интернет, но не это является главной задачей технологии 5G. Цель конкурса частот 5G должна заключаться прежде всего в том, чтобы услуги 5G стали бы доступны в Эстонии как можно быстрее», - сказал Пылдсамм.

«Искусственное ограничение конкурса выдачей лишь трех разрешений на частоты навесило бы по сути замок на этот рынок и стало бы удушением конкуренции».

По словам Пылдсамма, и для Levikom стало сюрпризом ситуация, при которой предприятие в четверг еще раз публично предупредило о том, что конкурс был запущен на неверных основаниях, а уже на следующий окружной суд приходит к заключению, что конкурс в нынешнем виде не может быть продолжен.

По словам Пылдсамма, Министерство экономики и коммуникаций должно было выдать минимум четыре разрешения и оставить один канал для регионального использования промышленным потребителям, медицинским учреждениям и региональным операторам.

«В интересах конкуренции должно всячески приветствоваться, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии. Непонятно, почему Министерство экономики и коммуникаций ошибочно утверждает, что выдача трех разрешений является единственным возможным решением», - добавил Пылдсамм.

Плюс к этому, как подтверждает Levikom, были серьезно нарушены исходящие из закона процедурные требования для изменения плана радиочастот. «Levikom использует заявленный в конкурсе частотный диапазон 3400-3800 MHz уже с 2007 года и желает и далее его использовать для оказания новых услуг 5G», - добавил Пылдсамм. Levikom начиная с 2016 года инвестировал около 2 млн евро в 5G/IoT-услуги и, по словам Пылдсамма, непонятно, почему государство пытается ограничить конкуренцию в том секторе, который критически важен для государственной экономики, здравоохранения и других сфер деятельности.

Таллинский окружной суд в пятницу частично удовлетворил ходатайство Levikom Eesti о правовой защите, благодаря чему наложен запрет на проведение конкурса по выдаче разрешений на использование частот в диапазоне 3410-3800 MHz на 30 дней до 21 апреля. Суд принял на рассмотрение апелляцию Levikom и обязал Министерство экономики и коммуникаций и Департамент защиты прав потребителя и технадзора ответить на апелляцию не позднее 27 марта 2019 года.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X.

Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.