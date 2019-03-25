Предприятие Sangar закроет производство в Эстонии

По словам руководителя AS Sangar Рауля Сакса, специализирующееся на пошиве мужских сорочек предприятие со следующего сезона намерено полностью перейти на закупки готовой продукции, в связи с чем будет закрыта швейная линия.

Под сокращение попадут около 60 связанных с производством работников: около 40 швей, закройщиков и других квалифицированных рабочих.

Большие перемены на предприятии начались в прошлом году, когда также было сокращено 65 работников.

«Еще три месяца будем выпускать имеющиеся у нас в производстве модели, а с июля работа пойдет в другом направлении, - пояснил он. - Уже сейчас 70 процентов продукции у нас производится за пределами Тарту, а запланированные изменения приведут к тому, что мы сосредоточимся на продаже и на развитии нашей торговой марки».

Как сказал руководитель AS Sangar Рауль Сакс, в последнее время предприниматели постоянно говорили, что быстры рост минимальной зарплаты не приведет ни к чему хорошему, потому что вместе с ней растут и прочие зарплаты. «Сейчас в Эстонии средняя зарплата составляет почти 1300 евро, наши швеи получают в среднем около 800 евро. С таким доходом непросто выжить, а работодателю непросто выплачивать такую сумму. Также все предприятия, занимающиеся пошивом одежды, испытывают нехватку рабочих рук. По этой причине нам приходится прекратить свою деятельность», - сказал Сакс.

По словам крупного собственника Sangar Юри Крафта, после того, как ушел с рынка основной заказчик предприятия — компания Eton, бизнес швейников пошел под гору. "Eton был крупным и стабильным заказчиком, и когда уходит такой партнер, продолжать бизнес становится труднее», - признал Крафт.