В Венесуэле объяснили причину прибытия российских военных

В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания, пишет DW.com. Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.

Как передает агентство "Интерфакс", российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций, их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов. Во главе делегации - начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Василий Тонкошуров.

Ранее СМИ Венесуэлы сообщили, что на территорию страны были доставлены до сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза. Данные с портала Flightradar подтверждают эти сообщения, по ним видно, что российский АН-124 22 марта вылетел из сирийской Латакии, где находится военная база российской армии. По данным венесуэльского журналиста Хавьера Майорки, российские военные останутся в Каракасе для поддержки венесуэльской армии.

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность

В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро. "Если вы решитесь на этот путь, вы не избежите ответственности, не найдете легкого выхода и не сможете спастись, вы потеряете все", - заявил глава Белого дома.