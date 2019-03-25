Немецкий олимпиец попался на кровяном допинге

ARD сообщил, что в деле замешан один из представлявших Германию на Олимпиаде спортсмен. Названа также и дисциплина: бег на коньках. Канал пытался связаться со спортсменом, но тот отказался от общения. Имя спортсмена, пока, не называется, но оно известно Антидопинговому агентству Германии.