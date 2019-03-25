Немецкий олимпиец попался на кровяном допинге

Немецкий канал ARD сообщил, что обнаружен еще один спортсмен, который замешан в употреблении кровяного допинга фабрики Марка Шмидта. Этот спортсмен представляет Германию.
ARD сообщил, что в деле замешан один из представлявших Германию на Олимпиаде спортсмен. Названа также и дисциплина: бег на коньках. Канал пытался связаться со спортсменом, но тот отказался от общения. Имя спортсмена, пока, не называется, но оно известно Антидопинговому агентству Германии.
Как сообщала ранее немецкая прокуратура, список подозреваемых в употреблении допинга на данный момент составляет 21 человек из пяти дисциплин. Большинство из допингистов - велосипедисты.