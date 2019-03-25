Пн, 25.03.2019
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Паэт: преступления тоталитарных режимов должны быть осуждены на международном уровне

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Урмас Паэт.

ФОТО: Sander Ilvest

Преступления тоталитарных режимов должны быть осуждены на международном уровне, это позволит снизить вероятность их повторения в истории, считает депутат Европейского парламента от Эстонии Урмас Паэт.

«Сегодня исполняется 70 лет со дня проведения в Эстонии депортаций мирного населения. Это было преступление против человечества, которым советский режим пытался сломить эстонский народ», - напомнил он.

«Репрессии не обошли стороной почти каждую семью в Эстонии. Власти с помощью устрашения пытались добиться лояльности. И хотя это очень трагическая страница в нашей истории, мы должны хранить воспоминания о ней и рассказывать об этих событиях, чтобы последующим поколениям никогда не пришлось бы пережить подобные ужасы», - добавил Паэт.

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