Пн, 25.03.2019
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  • В предстоящую пятницу Эстония отметит 15-летие присоединения страны к НАТО

В предстоящую пятницу Эстония отметит 15-летие присоединения страны к НАТО

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Флаги Эстонии и НАТО на фоне американского истребителя на авиабазе в Эмари.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

В предстоящую пятницу Эстония отметит 15-летие присоединения страны к Североатлантическому альянсу мероприятием, программа которого в течение целого дня пройдет во дворце спорта «Калев» в Таллинне.

Об этом BNS сообщили в Обществе «Эстония — НАТО», отметив, что публичное благотворительное мероприятие проводится в сотрудничестве с штаб-квартирой альянса, а также министерствами обороны, иностранных дел и образования. Активистки женского общества Кайтселийта будут в этот день продавать продукцию объединения Sinilill в поддержку начинающейся в эти дни кампании по сбору средств в поддержку ветеранов Сил обороны и их семей.

Откроет мероприятие премьер-министр Юри Ратас, с речами выступят министр иностранных дел Свен Миксер, руководитель программы публичной дипломатии штаб-квартиры НАТО Эрик Повель и начальник главного штаба Кайтселийта Яак Меэ.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с военной техникой Сил обороны Эстонии и союзников по НАТО. Во дворце спорта будет открыта экспозиция, в рамках которой можно будет ознакомиться с техникой и вооружениям партнеров.

Союзники также организуют для молодых посетителей мероприятия различные соревнования, а также викторину на лучшие знания о НАТО.

Организаторы мероприятия объявят имена победителей творческого конкурса, посвященного 70-летию НАТО и 15-летию членства Эстонии в альянсе, которых в награду ждет экскурсионная поездка в штаб сил быстрого реагирования НАТО в Великобритании.

Наряду со спортивными и развлекательными мероприятиями в пятницу состоится панельная дискуссия на тему «Почему НАТО мне необходима?», в которой примут участие министр иностранных дел Свен Миксер, командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем, евродепутат Урмас Паэт, член Рийгикогу Яак Мадисон, председатель Общества «Эстония — НАТО» Криста Муленок и представитель молодежной организации в поддержку альянса Кристина Функ.

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