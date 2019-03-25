В предстоящую пятницу Эстония отметит 15-летие присоединения страны к НАТО

Об этом BNS сообщили в Обществе «Эстония — НАТО», отметив, что публичное благотворительное мероприятие проводится в сотрудничестве с штаб-квартирой альянса, а также министерствами обороны, иностранных дел и образования. Активистки женского общества Кайтселийта будут в этот день продавать продукцию объединения Sinilill в поддержку начинающейся в эти дни кампании по сбору средств в поддержку ветеранов Сил обороны и их семей.

Откроет мероприятие премьер-министр Юри Ратас, с речами выступят министр иностранных дел Свен Миксер, руководитель программы публичной дипломатии штаб-квартиры НАТО Эрик Повель и начальник главного штаба Кайтселийта Яак Меэ.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с военной техникой Сил обороны Эстонии и союзников по НАТО. Во дворце спорта будет открыта экспозиция, в рамках которой можно будет ознакомиться с техникой и вооружениям партнеров.

Союзники также организуют для молодых посетителей мероприятия различные соревнования, а также викторину на лучшие знания о НАТО.

Организаторы мероприятия объявят имена победителей творческого конкурса, посвященного 70-летию НАТО и 15-летию членства Эстонии в альянсе, которых в награду ждет экскурсионная поездка в штаб сил быстрого реагирования НАТО в Великобритании.