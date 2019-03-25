Ведущий эстонский лыжник желает стать биатлонистом

"Есть лыжные гонки, но и перед биатлоном я двери не закрываю. В биатлнной сборной Эстонии ушли ветераны. Все зависит от того, какие условия будут созданы для лыжников в новом сезоне. Вначале новой недели сядем с руководством федерации и послушаем, какие мысли у них и планы на новый сезон" - сказал Рянкель ERR.