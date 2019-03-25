Ведущий эстонский лыжник желает стать биатлонистом

Один из ведущих лыжников Эстонии, Райдо Рянкель, после неудачного сезона и допингового скандала, который серьезно повлиял на эстонские лыжные гонки, задумался о смене спортивной дисциплины.
"Есть лыжные гонки, но и перед биатлоном я двери не закрываю. В биатлнной сборной Эстонии ушли ветераны. Все зависит от того, какие условия будут созданы для лыжников в новом сезоне. Вначале новой недели сядем с руководством федерации и послушаем, какие мысли у них и планы на новый сезон" - сказал Рянкель ERR.
Завершившийся лыжный сезон Рянкель себе в актив записать точно не может: ни разу на этапах Кубка мира Рянкель не попадал в очковую зону, показав лучший результат, 49-е место в гонке ка 50 километров свободным стилем.