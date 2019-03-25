Ракета из сектора Газа попала в жилой дом под Тель-Авивом

Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в центральной части Израиля. В результате обстрела ранним утром в понедельник, 25 марта, ранены семь человек в населенном пункте Мишмерет к северу от Тель-Авива.
В частности, ранения средней степени тяжести получила 50-летняя женщина, пишет DW.com. Другие, включая одного младенца, получили легкие ранения. Кроме того, несколько человек находились под наблюдением медиков в шоковом состоянии. Израильская армия подтвердила, что ракета была выпущена из сектора Газа.
WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4— Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.
Перед попаданием ракеты в жилой дом в округе Шарон сработали сирены воздушной тревоги, после чего многие жители эвакуировались в бомбоубежища. Пострадавший от обстрела дом загорелся. Полиция оцепила район инцидента. Сельскохозяйственное поселение Мишмерет находится в более чем 80 км от сектора газа.
За две недели до парламентских выборов
Палестинский авиаудар совершен за две недели до парламентских выборов в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в данный момент находится в США, где 25 марта он встречается с президентом Дональдом Трампом. Поле ракетного обстрела Тель-Авива, Нетаньяху решил сократить свое пребывание в США.
14 марта со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива были выпущены две ракеты. По данным Армии обороны Израиля, это была первая атака на Тель-Авив со времен военных действий 2014 года. В ответ Израиль атаковал около 100 целей в секторе Газа. Атака палестинцев усилила напряжение в Израиле в преддверии выборов 9 апреля, в которых намерен участвовать Нетаньяху, возглавляющий кабинет министров страны с 2009 года.