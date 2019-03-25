Ракета из сектора Газа попала в жилой дом под Тель-Авивом

В частности, ранения средней степени тяжести получила 50-летняя женщина, пишет DW.com. Другие, включая одного младенца, получили легкие ранения. Кроме того, несколько человек находились под наблюдением медиков в шоковом состоянии. Израильская армия подтвердила, что ракета была выпущена из сектора Газа.

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4 — Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.

Перед попаданием ракеты в жилой дом в округе Шарон сработали сирены воздушной тревоги, после чего многие жители эвакуировались в бомбоубежища. Пострадавший от обстрела дом загорелся. Полиция оцепила район инцидента. Сельскохозяйственное поселение Мишмерет находится в более чем 80 км от сектора газа.

За две недели до парламентских выборов

Палестинский авиаудар совершен за две недели до парламентских выборов в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в данный момент находится в США, где 25 марта он встречается с президентом Дональдом Трампом. Поле ракетного обстрела Тель-Авива, Нетаньяху решил сократить свое пребывание в США.