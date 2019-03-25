Эстонская дзюдоистка выиграла этап Кубка Европы

Победа Карилайд стала первой за 13 лет викторией эстонских дзюдоисток-юниорок на Кубке Европы. В трех схватках Карилайд сумела победить спортсменок из Австрии, Турции и Польши. Финальная схватка была напряженной: Карилайд и полячка Мария Бачек перевели выяснение отношений в дополнительное время, где эстонская дзюдоистка сумела склонить чашу весов в свою пользу.