Эстонская дзюдоистка выиграла этап Кубка Европы

В столице Греции, Афинах, состоялся этап юниорского Кубка Европы по дзюдо. В категории до 78 килограмм победу праздновала эстонская спортсменка Анника Карилайд, передает Postimees.
Победа Карилайд стала первой за 13 лет викторией эстонских дзюдоисток-юниорок на Кубке Европы. В трех схватках Карилайд сумела победить спортсменок из Австрии, Турции и Польши. Финальная схватка была напряженной: Карилайд и полячка Мария Бачек перевели выяснение отношений в дополнительное время, где эстонская дзюдоистка сумела склонить чашу весов в свою пользу.