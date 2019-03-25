Пн, 25.03.2019
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Эстонская дзюдоистка выиграла этап Кубка Европы

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Annika Karilaid (vasakul) ja treener Glen Viks.

ФОТО: Erakogu

В столице Греции, Афинах, состоялся этап юниорского Кубка Европы по дзюдо. В категории до 78 килограмм победу праздновала эстонская спортсменка Анника Карилайд, передает Postimees.

Победа Карилайд стала первой за 13 лет викторией эстонских дзюдоисток-юниорок на Кубке Европы. В трех схватках Карилайд сумела победить спортсменок из Австрии, Турции и Польши. Финальная схватка была напряженной: Карилайд и полячка Мария Бачек перевели выяснение отношений в дополнительное время, где эстонская дзюдоистка сумела склонить чашу весов в свою пользу.

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