Пн, 25.03.2019
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Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты

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Истребители Eurofighter. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sabine Siebold/Reuters

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, шесть раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В целом были опознаны семь самолетов, в основном это были транспортные борта и истребители. 23 марта истребителям НАТО пришлось взлетать дважды. В первый раз они сопроводили истребитель "СУ-30", а во второй раз – транспортный самолет "Ан-12".

Часть российских военных самолетов летели с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с региональными диспетчерами, либо не предоставляли летный план.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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