Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, шесть раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
В целом были опознаны семь самолетов, в основном это были транспортные борта и истребители. 23 марта истребителям НАТО пришлось взлетать дважды. В первый раз они сопроводили истребитель "СУ-30", а во второй раз – транспортный самолет "Ан-12".
Часть российских военных самолетов летели с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с региональными диспетчерами, либо не предоставляли летный план.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.