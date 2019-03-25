Галерея: суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова

Об этом BNS сообщили в пресс-службе суда, отметив, что, по оценке суда, вина как самого Артема Суворова, так и проходивших по тому же делу обвиняемых Кайдо Сирге и Ивана Зайца не доказана.

В ходе судебного процесса прокурор требовал приговорить обвинявшегося во взяточничестве бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова к частичному реальному лишению свободы, а двух проходивших по тому же обвиняемых - к условному лишению свободы на разные сроки.

Как сообщила пресс-секретарь суда Криста Тамм, прокурор Лыунаской окружной прокуратуры по особым делам Мартин Гросс настаивал на том, чтобы признать виновными Артема Суворова (29), Кайдо Сирге (37) и Ивана Зайца (68).

Мартин Гросс требовал приговорить Суворова к четырем годам тюрьмы, из которых нужно было отбыть за решеткой три месяца. Оставшийся срок - условный с испытательным периодом в четыре года. В качестве дополнительного наказания прокуратура просила установить в отношении Суворова трехлетний запрет занимать руководящие должности.

Для Сирге и Зайца прокурор требовал условных сроков с однолетним испытательным периодом. Сирге - десять, Зайцу - два месяца.

Адвокаты обвиняемых же считали, что их подзащитных следует полностью оправдать.

Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов.

В обмен на использование своего служебного положения при принятии решений Суворов получал взятки в виде как денежных средств, так и имущества на сумму более 600 евро, добавили в прокуратуре.

Также прокуратура обвиняла Артема Суворова в том, что он просил взятку для третьего лица в размере 960 евро у 68-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.

Указанные 960 евро, как уверяла прокуратура, Суворов просил перечислить своему знакомому, который помогал ему в проведении избирательной кампании на муниципальных выборах.

Третий пункт обвинения касался эпизода, произошедшего в конце 2016 года. Будучи членом жилищной комиссии мэрии Тарту Суворов, как считало следствие, пытался обманным путем получить от 77-летней женщины 5000 евро, обещая помочь ей получить квартиру.

Поскольку пенсионерка на предложение не согласилась, преступление не было доведено до конца.