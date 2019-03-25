Эдвард Лукас: долой вестсплейнинг

В контексте европейской безопасности вестсплейнинг часто встречается на конференциях и дипломатических встречах, а также в дебатах в социальных сетях. Люди старого Запада (из стран, которые никогда не испытывали на себе коммунизма) читают людям нового Запада лекции по истории, географии и другим вопросам.

Раньше замечания вестсплейнеров содержали такие идеи, как «Почему вы там, на востоке, такие параноики, националисты и милитаристы?» и «Неужели вы не понимаете, что нам нужен диалог с Россией?»

Часть этих замечаний звучит от старомодных консервативных политиков, которые втайне восхищаются жестким подходом Владимира Путина. Другая часть вестсплейнеров принадлежит к левому крылу политического спектра. Они считают настоящим врагом США. Они с недоверием относятся к НАТО и не хотят повышать оборонные затраты. Третьи просто жадные.

Новая категория любителей этой практики признает, что с Россией связаны определенные проблемы, но им нравится делать вид, что это новые проблемы. После нападения на Украину в 2014 году все изменилось, говорят они. Это демонстрирует как потерю памяти, так и самонадеянность. В прошлые годы без внимания оставили множество сигналов тревоги и это неправда, что все изменилось.

На самом деле, люди в Балтии и других странах еще в 1990-х годах били тревогу о траектории России. Их игнорировали, к ним относились покровительственно, им приказывали молчать на эти темы, если они хотят прогресса во вступлении в НАТО и ЕС.

Теперь, когда у вестсплейнеров открылись глаза на сущность пропагандистских операций России (которую они обычно сводят к глубоко ошибочной фразе «фейковые новости»), они преувеличивают угрозу. Россия — тоталитарная держава с глобальной хваткой. Она отвечает за все, что пошло не так. Путин обладает сверхъестественными способностями. Балтийские страны и другие государства линии фронта находятся на грани катастрофического поражения.

Истина выглядит несколько иначе. Россия действительно ведет ужасную войну на Украине, за которую заслуживает гораздо более решительного ответа. Для остального мира режим Путина — обуза, а не угроза.

Стоит отдельно отметить, что так называемые государства линии фронта могут чувствовать себя в большей безопасности, чем когда-либо раньше в своей истории. Экономика России по масштабу соответствует итальянской. Ее военные затраты так же высоки, как оборонные затраты Северных стран, Балтийских стран и Польши вместе взятые.

В ситуации, где этим государствам нужно только обороняться, России приходится платить за военную космическую программу, ядерное оружие и действующий на океанах военно-морской флот. Кроме того, США выделяют на оборону Европы миллиарды долларов.

Это не устраивает вестсплейнеров. Им нужен один-единственный удобный нарратив, позволяющий им обвинять Россию во всем от поражения Хиллари Клинтон на выборах до Брекзита и роста популизма. Это удобным образом снимает с них ответственность за их собственные экономические, социальные и относящиеся к политике безопасности провалы последних десятилетий.

Кремль действительно проводит эффективные атаки, особенно в странах старого Запада. Он поощряет поляризацию, чтобы подорвать доверие к институтам и отвлечь внимание ответственных за принятие решений. Но эти операции используют уязвимые места и расколы, появление которых мы сами допустили.

Например, Россия использует в качестве политического оружия грязные и часто анонимные деньги. Она может так делать только благодаря нашим якобы уважаемым финансовым центрам в наших странах и офшорных юрисдикциях.

Пропагандистские операции России (которые часто называют гибридной войной) не являются непобедимыми. Страны от Финляндии до Украины продемонстрировали, как укрепить обороноспособность и положить конец безнаказанности. Другим следует у них поучиться.

На мой взгляд, пора попробовать немного «истсплейнинга».

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