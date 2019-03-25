Сегодня участники переговоров о коалиции продолжат обсуждать вызывающие разногласия темы

Как сообщил пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, делегации трех партий в 10 часов встретились в Доме Стенбока на Тоомпеа, завершить переговоры предполагается к 17.30.

«Речь пойдет о темах, которые на предшествующих встречах остались нераскрытыми до конца», - отметил Ханимяги.

По словам пресс-секретаря, участники переговоров сделают в течение дня и перерывы, однако о времени и месте проведения брифинга они пока не договорились.