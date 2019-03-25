Пн, 25.03.2019
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Сегодня участники переговоров о коалиции продолжат обсуждать вызывающие разногласия темы

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Коалиционные переговоры.

ФОТО: Tairo Lutter

Делегации Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa ("Отечество") в понедельник с утра продолжили переговоры о формировании правящей коалиции, в повестке дня вопросы, по которым у сторон много разногласий.

Как сообщил пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, делегации трех партий в 10 часов встретились в Доме Стенбока на Тоомпеа, завершить переговоры предполагается к 17.30.

«Речь пойдет о темах, которые на предшествующих встречах остались нераскрытыми до конца», - отметил Ханимяги.

По словам пресс-секретаря, участники переговоров сделают в течение дня и перерывы, однако о времени и месте проведения брифинга они пока не договорились.

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