Сегодня участники переговоров о коалиции продолжат обсуждать вызывающие разногласия темы

Делегации Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa ("Отечество") в понедельник с утра продолжили переговоры о формировании правящей коалиции, в повестке дня вопросы, по которым у сторон много разногласий.
Как сообщил пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, делегации трех партий в 10 часов встретились в Доме Стенбока на Тоомпеа, завершить переговоры предполагается к 17.30.
«Речь пойдет о темах, которые на предшествующих встречах остались нераскрытыми до конца», - отметил Ханимяги.
По словам пресс-секретаря, участники переговоров сделают в течение дня и перерывы, однако о времени и месте проведения брифинга они пока не договорились.