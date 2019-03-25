Глава «Отечества» назвал злонамеренной ложью слухи о национализации второй пенсионной ступени

По словам председателя партии «Отечество» Хелира-Валдора Сеэдера, ведущие коалиционные переговоры партии не планируют национализацию второй пенсионной ступени, и публикации в СМИ на эту тему не соответствуют действительности.
«Разговоры о национализации второй ступени - злонамеренная ложь. Напротив, мы хотим „приватизировать“ вторую ступень, которая в данный момент очень сильно регулируется государством и которую условно можно назвать государственной, наряду с первой ступенью. Я никогда не говорил о национализации второй ступени», - заявил Сеэдер, которого цитирует Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей, добавив, что этого нет в программе «Отечества», и я не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров по коалиционным переговорам этого хотел.
По его словам, пенсионная реформа будет обсуждаться на переговорах трех партий на этой неделе: отечественники на них будут выступать за превращение второй пенсионной ступени в добровольную с возможностью снятия накопленных на ней средств или продолжения взносов по нынешней схеме.