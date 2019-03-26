«Красная секунда»: смотрите на Rus.Postimees очередной выпуск передачи о проблемах дорожного движения Эстонии
У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Рассматриваемые в передаче «Красная секунда» реальные трагические происшествия в очередной раз показывают, что череду событий, которые приводят к потери жизни или здоровья, можно оборвать. Ведущий Мадис Киммель на собственном опыте познает, почему и как происходят опасные ситуации.
Очередной выпуск будет посвящен ДТП с участием пешеходов, происходящих на загородных дорогах. Причин подобных аварий довольно много, но, по мнению экспертов, чаще всего они происходят из-за невнимательности как самих пешеходов, так и водителей.
Большая часть выпуска будет посвящена непростым ситуациям со школьными автобусами, поскольку живущие за городом дети не всегда правильно оценивают ситуацию. Нередко выходящие из автобуса школьники стремятся побыстрее перебежать дорогу с оживленным движением, что в некоторых случаях заканчивается серьезными авариями. Иногда косвенным виновником ДТП является и водитель школьного автобуса, если он, например, решает сделать остановку в неположенном месте.
Сами водители школьных автобусов отмечают, что меньше всего проблем бывает с детьми начальных классов: они послушно пристегивают ремни безопасности и не ходят по салону. А с подростками ситуация гораздо сложнее.
Так, чуть более недели назад на шоссе Таллинн - Тарту погиб сбитый машиной 12-летний мальчик. Как позже выяснилось, ребенок неосмотрительно вышел на проезжую часть из-за стоявшего у обочины автобуса и был сбит проезжавшим автомобилем Mercedes.
По словам сотрудника Тартуского отделения полиции Рандо Йыэметса, школьник вышел из ехавшего в сторону Таллинна автобуса и начал пересекать дорогу.
Смотрите новую передачу "Красная секунда" по средам в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee с озвучкой на русском языке!