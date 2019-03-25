Топ-десять стран, в которых будут отдыхать жители Эстонии этим летом

Топ-десять стран для летнего отдыха в 2019 году:

1. Греция

2. Болгария

3. Турция

4. Финляндия

5. Италия

6. США

7. Испания

8. Грузия

9. Тунис

10. Португалия

Туры летнего сезона начинаются в конце апреля, вылеты состоятся до середины октября. Источник: Estravel

Директор отдела маркетинга Estravel Айри Илиссон-Круз отметила, что если на вершине топа находятся давно известные и любимые жителями Эстонии направления, то в первую десятку вошли некоторые неожиданные страны: «Среди 6000 островов Греции жителям Эстонии больше всего полюбились Крит, Родос и Корфу; кроме того, многие открыли для себя материковую часть Греции и Пелопоннесский полуостров. В этом году впервые можно будет добраться на Крит прямыми полетами авиакомпании Finnair. Еще одно популярнейшее направление – Болгарию – выбирают не только за солнечную погоду и живописные пляжи, но и за один из самых низких в Европе уровень цен. Для любителей отдыха в Турции также есть новость: этим летом доступны полеты не только в Анталью, но и в аэропорт Газипаша в Алании, что значительно сокращает время трансфера в отели региона Алания.»

Илиссон добавила, что если обычно в топе нет больших изменений, то в этом году в список вошли и неожиданные страны: например, количество туристов, купивших тур в Испанию заранее, упало на 56 процентов, однако Испания осталась в десятке популярных направлений. В то же время в десятку впервые попала Грузия – по сравнению с прошлым годом, туры туда заранее купили в три раза больше людей.

Рост популярности Грузии обусловлен, прежде всего, тем, что раньше туда можно было добраться только регулярными полетами, а теперь туроператоры предлагают удобные туры с прямыми полетами из Таллинна. «Уже в течение нескольких лет наблюдается рост интереса к Грузии и Армении как к странам с богатым историческим и культурным наследием, хорошо подходящим для отдыха. Все знают Грузию как страну с великолепной кухней, гостеприимными жителями и приятным для жителей Эстонии уровнем цен. Теперь в Грузию можно добраться не только регулярными авиаперелетами, но и туром с прямыми полетами из Таллинна – этим летом туры состоятся в июне и июле и предложат солнечный отдых в Батуми», – говорит Илиссон. Другая страна, впервые появившаяся в топе, – Тунис, где туристический сезон начнется уже в апреле и продлится до октября.

Из дальних направлений для клиентов Estravel наиболее интересны США, именно туда на лето куплено больше всего авиабилетов. В среднем летний тур длится девять дней, путешествие в дальние страны, – 11 дней, а путешествие именно в США в среднем продлится 17 дней.