Торговый центр "Зимняя вишня". ФОТО: Alexander Patrin / Alexander Patrin/TASS

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 60 человек, включая 40 детей. Эта трагедия дала старт массовым проверкам торговых центров по всей России и дискуссиям о необходимости пересмотра систем надзора. Что мы знаем спустя год после страшного пожара?

Следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне" находится на завершающей стадии и вскоре материалы будут переданы в суд, заявил в пятницу, 22 марта, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Назначенная Следственный комитетом России (СКР) экспертиза электрооборудования показала, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским "сухим" бассейном на последнем этаже ТЦ - его могла залить талая вода с крыши.

Следствие считает, что в торговом центре не работала автоматическая система оповещения о пожаре, а охранник, который должен был включить ее вручную, не сделал этого. Кроме того, многие двери на четвертом этаже, где люди находились в кинозалах, оказались заперты, говорил глава СКР Александр Бастрыкин.

После пожара в "Зимней вишне" МЧС начало внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей по всей России. В конце июля в ведомстве отчитались, что в ходе проверок было выявлено более 280 тысяч нарушений пожарной безопасности.

Кого арестовали

На сегодняшний день по делу о пожаре в "Зимней вишне" проходят 15 человек.

Юлия Богданова , бывший гендиректор ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" (компания-собственник ТЦ)

, бывший гендиректор ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" (компания-собственник ТЦ) Георгий Соболев , бывший технический директор комбината

, бывший технический директор комбината Надежда Судденок , управляющая торговым центром, генеральный директор ООО "Зимняя вишня"

, управляющая торговым центром, генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко , руководитель компании "Системный интегратор" (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации)

, руководитель компании "Системный интегратор" (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Александр Никитин , электромонтер

, электромонтер Сергей Антюшин , сотрудник частного охранного предприятия

, сотрудник частного охранного предприятия Андрей Бурсин , глава первого отряда службы пожаротушения Кемеровской области, первым прибыл на место пожара

, глава первого отряда службы пожаротушения Кемеровской области, первым прибыл на место пожара Сергей Генин , начальник караула пожарно-спасательной части №2

, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Александр Мамонтов , экс-глава управления МЧС по Кемеровской области

, экс-глава управления МЧС по Кемеровской области Григорий Терентьев , начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС

, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС Танзилия Комкова , экс-начальница Госстройнадзора Кемеровской области

, экс-начальница Госстройнадзора Кемеровской области Эдуард Комков , сын Комковой

, сын Комковой Никита Чередниченко , партнер Комкова по бизнесу, гендиректор "ИСК Ресурс"

, партнер Комкова по бизнесу, гендиректор "ИСК Ресурс" Светлана Шенгерей , замначальника инспекции кузбасского стройнадзора

, замначальника инспекции кузбасского стройнадзора Вячеслав Вишневский, экс-гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината"

Им (в зависимости от роли каждого) вменяют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, дачу и получение взяток, халатность, растрату, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

В понедельник, 25 марта, СКР отчитался о том, что бизнесмен Вишневский, объявленный в международный розыск и заочно арестованный судом, задержан в Польше. "Прорабатывается вопрос его экстрадиции", - сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, Вишневский дал Комковым и Чередниченко взятку в 7 млн рублей при реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под будущий торговый центр.

В МЧС спустя год после пожара продолжают настаивать на невиновности работавших на месте пожарных Бурсина и Генина.

"За этот год сделан анализ ситуации по действиям наших сотрудников при пожаре в "Зимней вишне". В тех обстоятельствах, в которых они оказались, пожарные действовали в соответствии с ними", - заявил 21 марта замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков.

В августе сообщалось, что Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Родственники жертв

Потерпевшими по делу о пожаре в "Зимней вишне" признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре, сообщил в понедельник СКР.

Одним из главных героев кемеровской трагедии стал 32-летний Игорь Востриков, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру.

Он входил в инициативную группу родственников погибших, был одним из организаторов митинга в Кемерове, а затем создал во "ВКонтакте" группу, в которой принимал жалобы на работу госорганов.

Летом 2018 года он выиграл праймериз "Единой России" в кемеровский областной парламент, однако сами выборы в сентябре проиграл, а в конце года стали появляться сообщения, что он уехал в США.

Сам Востриков объяснял, что таким образом он пытается пережить трагедию, и говорил, что планирует вернуться в Россию.

25 марта, в годовщину пожара, он появился на траурном мероприятии в Кемерове.

Новый губернатор

Отставок на высоком уровне после пожара не произошло.

Хотя в СМИ звучали предположения, что из-за событий в Кемерове в состав нового правительства не взяли главу МЧС Владимира Пучкова.

Спустя неделю после пожара об увольнении по собственному желанию объявил Аман Тулеев, занимавший пост губернатора Кемеровской области больше 20 лет. Однако уже через десять дней после этого он был избран председателем областного парламента.

Эту должность Тулеев занимал до сентября 2018 года, а затем был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области стал Сергей Цивилев, который начал работать вице-губернатором региона незадолго до пожара. За пределами Кузбасса он получил известность в ходе стихийных митингов, когда обвинил Игоря Вострикова в желании попиариться на теме катастрофы, а затем встал перед кемеровчанами на колени.

В сентябре 2018 года Цивилев победил на губернаторских выборах.

Что стало с ТЦ

В комплекс "Зимней вишни" входили семь зданий общей площадью 23 тысячи квадратных метров. После пожара власти решили снести не только главный корпус ТЦ, признанный аварийным, но и все остальные постройки.

Как объяснял Цивилев, "эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией".

В мае 2018 году начался снос вспомогательных построек "Зимней вишни", а к концу лета был завершен демонтаж основного корпуса.

На месте бывшего торгово-развлекательного комплекса было решено разбить сквер. Согласно плану властей, там будет стена с водопадом, каменная ротонда и аллея из 60 сосен.