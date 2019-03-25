Эксперт по выживанию: лайнеры вроде Viking Sky не тонут сразу. Их не стоит сравнивать с «Титаником»

Настоящая драма разыгралась у берегов Норвегии в минувшие выходные. Круизный лайнер Viking Sky с более чем 1300 пассажирами на борту оказался обездвижен, и мощнейшие восьмиметровые волны стремительно несли его к берегу на острые рифы. До беды оставались считанные минуты. Об этом пишет FVW.
Viking Sky с 915 пассажирами и 458 членами экипажа более недели находился в круизе у западного норвежского побережья. Во время субботнего шторма у судна возникли неполадки с двигателями, из-за чего он не мог продолжать свой маршрут. Лайнеру пришлось сдаться на волю стихии и просто-напросто дрейфовать в опасной близости от берега, в то время, как восьмиметровые волны раскачивали его и доводили пассажиров до паники.
После того, как Viking Sky подал сигнал бедствия, к судну направились спасательные суда и вертолеты. Эвакуация пассажиров велась исключительно по воздуху, так как спустить шлюпки на воду из-за погодных условий просто не представлялось возможным. В итоге почти 500 пассажиров были доставлены вертолетом на берег. Оставшиеся 900 человек в воскресенье благополучно добрались в норвежский порт Молде на буксире после аварийного запуска нескольких двигателей.
В ходе инцидента пострадали 27 человек. Один из пассажиров прокомментировал случившееся: «Вы думаете о самом плохом, когда находитесь в такой обстановке. Это настоящая драма, но все закончилось благополучно». В социальных сетях моментально стал популярным видеоролик, снятый во время ЧП на лайнере. В нем показано, как мебель в одном из помещений корабля скатывается из одной части в другую во время шторма, пишет turizm.ru.
Круизный лайнер Viking Sky отправился 14 марта из норвежского города Берген в 12-дневный круиз. Судно должно было прибыть во вторник в британский порт Тилбери. Большинство пассажиров круиза — британцы и американцы. На данный момент специалисты занимаются расследованием причин аварии. За этим пристально следит Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Норвегии.
Ранее инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алёшкин дал несколько советов пассажирам круизных лайнеров, терпящим бедствие в северных морях. По его словам, необходимо строго следовать инструкциям экипажа. На всех судах, подобных Viking Sky, есть отлаженная система эвакуации. При этом за каждым сектором лайнера закреплен ответственный член команды. Ни в коем случае нельзя прыгать за борт, поскольку низкая температура воды неизбежно приведет к переохлаждению организма и к гибели уже через 5 минут. Кроме того, на лайнерах всегда есть необходимое количество спасательных плотов. «Такие суда, как Viking Sky, не тонут сразу. Их не стоит сравнивать с «Титаником», они имеют огромный запас мощности», - добавил специалист.