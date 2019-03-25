Возможно только в Эстонии: парни подрались прямо на пешеходном переходе
В воскресенье, 24 марта, около 19:00 видеорегистратор одного из водителей запечатлел, как двое молодых людей начали драться на пешеходном переходе у Tartu Kaubamaja и заодно мешать дорожному движению.
«Я стал свидетелем возмутительного поведения в общественном месте. Надеюсь, что обнародование этого видео сможет изменить отношение сограждан к людям, которые ведут себя подобным образом», - сказал водитель редакции Tartu Postimees.