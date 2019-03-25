Россияне предложили изменить правила лыжных гонок

По итогам четвертьфинала в спринте Белорукова была дисквалифицирована за то, что на дистанции ударила палкой шведку Фриду Карлссон. Перед этим Карлссон дважды зацепила палкой лицо Юлии.

«Мы сделаем это. Я говорил с Еленой Вяльбе по телефону. У нас есть предложения, которые мы запишем и отправим в FIS. То, что случилось, было очень опасно. Спортсмену, который выступает без очков, могут попасть палкой в глаз. Нельзя с лыжными палками делать всё, что захочется», — приводит слова Крамера NRK.

Крамер также сообщил, что российская сторона внесёт предложение о регламентации действий лидеров во время спринтерской гонки.

«Многие полагают, что, выходя вперёд, могут делать всё, что они хотят. Но иногда это блокировка. Нужно чётко прояснить — что можно делать, а что нет», — сказал тренер.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей прокомментировал заявление тренер сборной России Маркуса Крамера о готовящемся предложении в FIS об изменении правил в отношении поведения спортсменов во время гонок. Российская сторона решила обратиться в FIS после скандала вокруг россиянки Юлии Белоруковой и шведки Фриды Карлссон на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке.

В спринте Белорукова была дисквалифицирована за то, что на дистанции ударила палкой Карлссон. Перед этим шведка дважды зацепила палкой лицо Юлии.