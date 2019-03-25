Пн, 25.03.2019
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Россияне предложили изменить правила лыжных гонок

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(Top L) Russia's Yulia Belorukova (15), Sweden's Stina Nilsson (1), Russia's Natalia Nepryaeva (6) Norway's Maiken Caspersen Falla (2) Sweden's Hanna Falk (4) and US Jessica Diggins (7) compete during the women's cross-country individual sprint classic final at the Alpensia cross country ski centre during the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games on February 13, 2018 in Pyeongchang. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN

ФОТО: ODD ANDERSEN/AFP

Тренер сборной России по лыжным гонка Маркус Крамер сообщил, что Федерация лыжных гонок России по мотивам скандала вокруг россиянки Юлии Белоруковой и шведки Фриды Карлссон на этапе Кубка мира в Квебеке обратится в Международную лыжную федерацию с предложением изменить некоторые правила, передает championat.com.

По итогам четвертьфинала в спринте Белорукова была дисквалифицирована за то, что на дистанции ударила палкой шведку Фриду Карлссон. Перед этим Карлссон дважды зацепила палкой лицо Юлии.

«Мы сделаем это. Я говорил с Еленой Вяльбе по телефону. У нас есть предложения, которые мы запишем и отправим в FIS. То, что случилось, было очень опасно. Спортсмену, который выступает без очков, могут попасть палкой в глаз. Нельзя с лыжными палками делать всё, что захочется», — приводит слова Крамера NRK.

Крамер также сообщил, что российская сторона внесёт предложение о регламентации действий лидеров во время спринтерской гонки.

«Многие полагают, что, выходя вперёд, могут делать всё, что они хотят. Но иногда это блокировка. Нужно чётко прояснить — что можно делать, а что нет», — сказал тренер.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей прокомментировал заявление тренер сборной России Маркуса Крамера о готовящемся предложении в FIS об изменении правил в отношении поведения спортсменов во время гонок. Российская сторона решила обратиться в FIS после скандала вокруг россиянки Юлии Белоруковой и шведки Фриды Карлссон на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке.

В спринте Белорукова была дисквалифицирована за то, что на дистанции ударила палкой Карлссон. Перед этим шведка дважды зацепила палкой лицо Юлии.

«Любопытно будет взглянуть на это предложение. Если речь о специальной технике, вроде того, где должны находиться лыжные палки, когда спортсмен их не задействует, то это может создать больше проблем, чем решить», — цитирует Миньерея NRK.

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