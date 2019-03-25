Март и Мартин Хельме предупреждают: если переговоры свернут, будет взрыв

В воскресном радиоэфире передачи Räägime asjast Хельме сказали, что партиям предстоит обсудить еще много сложных вопросов, но до сих пор коалиционные переговоры были успешными. «В вопросе иммиграции мы достигли всего, чего хотели», - сказал Мартин Хельме.

Политики вспомнили последние президентские выборы, и Март Хельме заметил, что, по большому счету, президента нам назначила Европейская комиссия. После выборов в Рийгикогу, по его словам, возникла похожая ситуация: «Европейская комиссия решила, что премьер-министром Эстонии должен стать безукоризненно преданная Европе, испытанная Еврокомиссией Кая Каллас. И вот, им и прилетело! Переговоры начали вести силы, которые абсолютно неприемлемы для ЕК. Это и объясняет то бешенство, которое началось в Эстонии».

Мартин Хельме уверен, что за утверждение правительства проголосуют 56 депутатов, независимо от центриста Раймонда Кальюлайда и Партии реформ. «Я по этому поводу не переживаю. Это потребует внутрипартийного напряжения со стороны Юри Ратаса, поисков возможностей и выкручивания рук, но я не вижу варианта, при котором эта операция Партии реформ вместе с Раймондом Кальюлайдом удалась бы», - сказал политик. Март Хельме добавил, что если Центристская партия расколется, то возникнет слабая русская партия, которая не добьется успеха: «Центристский избиратель, особенно эстоноязычный, особенно живущий в сельской местности, перебежит в ряды сторонников EKRE. Это так очевидно».

По словам Мартина Хельме, избиратели EKRE очень трезво мыслят и понимают, что, придя в правительство, партия не может достичь всего, что написано в ее программе.

«Много людей говорят: хотите, мы выйдем в вашу поддержку, - говорит политик. – Мы отвечаем: нет, сейчас не нужно, это только подбросит дров в костер. Но если «государству в государстве», СМИ, Партии реформ удастся прекратить эти коалиционные переговоры, то все те маленькие демонстрации покажутся детским праздником по сравнению с тем, что начнут творить на улицах наши сторонники – если нас отодвинут в сторону нечестными приемами. Марракешский митинг перед Рийгикогу по сравнению с этим покажется маленькой воскресной прогулкой. Подумайте сейчас немного, куда вы ведете Эстонию».

Март Хельме считает, что Партия реформ должна отдавать себе отчет в том, что играет с огнем: «В Эстонии 300 000 человек, живущих в бедности или на грани бедности, которые ненавидят Партию реформ. Большинство из них стоит за создаваемой тройственной коалицией. Если наше дело пустят ко дну и мы бросим горящую спичку в пороховую бочку, то будет взрыв. От этого не убережет ни одно «государство в государстве», никакая Европейская комиссия. Будет взрыв».

«Нынешнее напряжение в обществе будет детским лепетом по сравнению с тем, что произойдет, когда нас оттеснят в сторону», - добавил Мартин Хельме.

«Неужели эти типы не понимают, что все эти неделями продолжавшиеся издевательства глубоко оскорбляют не только сто тысяч наших избирателей, но и несколько сотен тысяч человек», - сказал Март Хельме.

По словам Марта Хельме, ведется кампания против демократии и процесса формирования демократического правительства. «Утверждается, что есть какие-то позиции, которые для нас настолько неприятны, что мы скорее готовы разжечь в стране внутренний конфликт и положить конец парламентской демократии, чем позволить прийти к власти избранной демократическим путем партии, которая нам не нравится. От такого у людей должны пальцы на ногах поджиматься от страха».

Оба Хельме заявили, что «Отечество», в руках которой якобы находится ключ к формированию правительства, на самом деле находится в безвыходной ситуации.