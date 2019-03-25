Пограничники обнаружили на одной из строек шестерых нелегалов

В пятницу пограничники проверили в Тарту строительные объекты, чтобы выяснить, имеются ли у работающих на них людей законные основания для пребывания и работы в Эстонии, сообщила Лыунаская префектура. Пограничники проверили 11 юридических и 17 физических лиц и обнаружили, что кратковременная работа шести граждан Украины не была зарегистрирована по всем правилам.