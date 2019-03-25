Пн, 25.03.2019
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  • Пограничники обнаружили на одной из строек шестерых нелегалов

Пограничники обнаружили на одной из строек шестерых нелегалов

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Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны задержали в Тарту шесть украинских рабочих, не зарегистрированных по всем правилам. Наряду с рабочими оштрафованы также ответственные за строительный объект юридические лица.

В пятницу пограничники проверили в Тарту строительные объекты, чтобы выяснить, имеются ли у работающих на них людей законные основания для пребывания и работы в Эстонии, сообщила Лыунаская префектура. Пограничники проверили 11 юридических и 17 физических лиц и обнаружили, что кратковременная работа шести граждан Украины не была зарегистрирована по всем правилам.

Рабочие оштрафованы в порядке дела о проступке. Также было начато дело о проступке в отношении ответственных за соответствующий строительный объект юридических лиц, которым за нарушение назначили штраф в размере 3000 евро.

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