Участник депортаций, который хотел найти золотую середину

Самое тяжелое время началось после войны.

«Отец всегда говорил: селянин – вечно богат. Но ему пришлось увидеть, как селянина сделали настолько бедным, что он стал беднейшим из бедных. Когда пришло советское время, хутора обложили сельхозналогами, которые все росли, пока платить их стало невозможно».

По всей Эстонии хуторян загоняли в колхозы, так было и в Арукюлла. «Деревенские жители приходили к нам и говорили отцу, что все же придется создать колхоз, а ему нужно стать председателем. Мол, ты в деревне единственный – политически чистый парень. Кто был в Омакайтсе, кто – в немецкой армии, а он был единственным чистым парнем. Отец был эти так напуган. К счастью, его отец и мать уже умерли. Они бы не разрешили, поскольку они считали, что единственное место, куда мы должны стремиться – Царство Небесное».

В свободное эстонское время в Арукюлла было 40 хуторов. «Только у одного хутора хозяин был пьяницей. Это считалось большим стыдом, если ты не справляешься со своим хутором. После, когда пришли колхозы, запили многие. У хуторян пропал смысл жизни. В колхозе все должны были отвозить в город государственную норму. И все, конечно, бесплатно. Хуторяне должны были отдавать все с радостью. Это было насилием».

У Хейнриха Рохтсалу был сосед Йоханнес Стейнберг, который тоже с 15 лет был хуторянином. Его отец возил гравий и попал под завал – погиб: «Они остались вдвоем и занялись своим хутором. Были им очень вдохновлены».

В 1945 году, когда война уже ушла из Эстонии, к Йоханнесу пришли красноармейцы требовать лошадей: им надо, подайте сразу.

«Сосед был очень взбудоражен и начал сопротивляться: это совместной имущество моей жены и теперь его хотят отобрать. Жена у него была очень горячая. Йоханнес пошел в другую комнату, взял ружье и застрелил этого солдата! Но на улице же был другой солдат. Жена Йоханнеса Лийде, когда услышала выстрел, достала из-под поленницы топор и ударила его. Так она убила второго солдата. Такая вот драма! Они похоронили солдат, но их, естественно, позже пришли искать. Йоханнес взял всю вину на себя. Его посадили в тюрьму и расстреляли. Жену после этого арестовали и отправили в Сибирь. Их маленькие сын и дочь остались в Эстонии жить с родственниками. Так закончилась история этого хутора».