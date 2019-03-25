Пн, 25.03.2019
"Отсутствие возможности законно использовать лекарственные препараты из конопли – это уже дикость и позор!" Андрей Гудим
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция задержала мужчину, размахивавшего в кафе пневматическим пистолетом

Полиция задержала мужчину, размахивавшего в кафе пневматическим пистолетом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Пневматический пистолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Küllike Rooväli

Полицейские задержали и отвезли протрезвляться мужчину, который в кафе в городе Выру размахивал пневматическим пистолетом.

Около 4.30 в воскресенье полиции поступил вызов в кафе на улице Юри в Выру, где клиент размахивал похожим на огнестрельное оружие предметом, а затем сбежал в неизвестном направлении, сообщила Лыунаская префектура.

Полиция задержала 27-летнего мужчину в квартире на улице Койдула в Выру. Как выяснилось, напоминавший оружие предмет был пневматическим пистолетом. Мужчину задержали по подозрению в преступлении и прежде всего отвезли протрезвляться.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ