Эстонский марафонец начал сезон с победы и личного рекорда

На дистанции 20 километров рекорд Эстонии принадлежит Лембиту Виркусу и был установлен в 1960 году. Для установления нового рекорда Нурме должен был показывать время 3.01 на километре дистанции.

Последний старт Нурме был в сентябре на Таллиннском полумарафоне. "Вел забег со старта и до финиша. До последнего километра я был не уверен в своей победе - за моей спиной сидел опытный голландец Рой Хоорнвег с хорошим стадионным финишем". - сказал Нурме.

В итоге голландец отстал от нашего спортсмена на шесть секунд.