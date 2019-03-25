Пн, 25.03.2019
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Эстонский марафонец начал сезон с победы и личного рекорда

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Tiidrek Nurme

ФОТО: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Эстонский бегун Тийдрик Нурме победил в забеге на 20 километров в голландском Алфене с личным рекордом, показав время 1:00.57. До рекорда Эстонии Нурме не хватило 37 секунд, передает Postimees.

На дистанции 20 километров рекорд Эстонии принадлежит Лембиту Виркусу и был установлен в 1960 году. Для установления нового рекорда Нурме должен был показывать время 3.01 на километре дистанции.

Последний старт Нурме был в сентябре на Таллиннском полумарафоне. "Вел забег со старта и до финиша. До последнего километра я был не уверен в своей победе - за моей спиной сидел опытный голландец Рой Хоорнвег с хорошим стадионным финишем". - сказал Нурме.

В итоге голландец отстал от нашего спортсмена на шесть секунд.

Следующий старт Нурме будет на Ганноверском марафоне, где также будет соревноваться и Роман Фости.

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