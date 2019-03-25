В США разработан новый способ получения водорода для электромобилей

По словам исследователей, технология, в которой для получения газообразного водорода при относительно низких температуре и давлении используется вода, диоксид углерода и металлический кобальт, подходит для электромобилей любого размера, включая грузовики и автобусы, пишет ixbt.com. Она лишена недостатков аккумуляторной технологии в виде продолжительной зарядки и ограниченного пробега на одной зарядке.