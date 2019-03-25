Пн, 25.03.2019
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В США разработан новый способ получения водорода для электромобилей

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Elektriautod. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Uwe Norkus / PantherMedia / Uwe Norkus

Специалисты Массачусетского университета предложили новый, более эффективный способ получения водорода для электромобилей на топливных элементах.

По словам исследователей, технология, в которой для получения газообразного водорода при относительно низких температуре и давлении используется вода, диоксид углерода и металлический кобальт, подходит для электромобилей любого размера, включая грузовики  и автобусы, пишет ixbt.com. Она лишена недостатков аккумуляторной технологии в виде продолжительной зарядки и ограниченного пробега на одной зарядке.

Водород, вырабатываемый по предложенной учеными технологии, имеет чистоту более 95%. В топливном элементе он смешивается с кислородом из атмосферы, генерируя электричество. Эффективность генерации очень высока (до 85%). Этот процесс не сопровождается вредными выбросами, поскольку единственным продуктом реакции является вода.

Преимуществом разработки является отсутствие необходимости хранить и транспортировать газообразный водород. Это снижает вероятность возгорания или взрыва.

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