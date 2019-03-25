Украинские выборы пройдут без наблюдателей из РФ
Российские наблюдатели не будут следить за процедурой выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта. Москва решила не провоцировать Киев на дополнительные «нелегитимные» действия по отношению к наблюдателям после того, как ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 россиян в составе миссии Бюро по наблюдению, передают NEWSru.
Как заявили в департамента информации и печати МИД РФ, «оправданием этих действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания на Украине».
«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», - заявили в министерстве. Поэтому следить за выборами президента от России никто не будет.
По мнению МИД РФ, оценка БДИПЧ ОБСЕ, данная 15 марта в промежуточном докладе мониторинговой миссии, «поставила под вопрос легитимность результатов предстоящих выборов украинского президента».
«В докладе зафиксированы и другие нарекания к ходу избирательной кампании. В их числе невыполнение рекомендаций по итогам предыдущих выборов, злоупотребление государственными средствами, подкуп избирателей, использование административного ресурса, уголовное преследование кандидатов в президенты, ангажированность ЦИК и судебных инстанций, проблемы с учетом избирателей, нестыковки в работе территориальных избирательных комиссий и др.», - говорится в комментарии.
В МИД отметили, что Киев грубо нарушил дух и букву Копенгагенского документа и другие обязательства ОБСЕ в области выборов. Кроме того, украинские власти решили не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в РФ. Оказались ущемлены в своих избирательных правах и украинские граждане, проживающие в Донбассе.
«Перебежчик» из СБУ объявил в Москве, что Киев готовит фальсификации на выборах
Решив не направлять наблюдателей на Украину, в России одновременно объявили о готовящихся фальсификациях во время выборов украинского президента.
В понедельник, 25 марта, на пресс-конференции в Москве бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, признавшийся, что на протяжении пяти лет снабжал Россию сведениями из Украины, заявил, что Служба безопасности Украины полностью подконтрольна нынешнему главе страны Петру Порошенко и готовит фальсификации на предстоящих 31 марта президентских выборах.
«Хочу обратить ваше внимание, что электронная система голосования ГАС „Выборы“ находится под контролем департамента компьютерной и информационной безопасности Службы безопасности Украины (ДИБ СБУ), - сказал он. - В каждой территориальной избирательной комиссии будут находиться сотрудники СБУ, которые в том числе будут охранять готовые результаты выборов и бюллетени и сопровождать их в центральную избирательную комиссию. СБУ с ее председателем Василием Грицаком - это абсолютно подконтрольная Порошенко структура».
Кроме того, в качестве еще одного доказательства готовящихся в СБУ фальсификаций, Прозоров сообщил о повышении зарплаты офицерам ДИБ СБУ в преддверии выборов.
«В феврале 2019 года сотрудникам этого департамента СБУ улучшают зарплату: не департаменту контрразведки или департаменту защиты национальной государственности, хотя везде говорят, что „идет война“, что „надо усиливать контрразведку“, а сотрудникам ДИБ СБУ повышают зарплату», - подчеркнул он.
В связи с этим Прозоров считает, что на выборах 31 марта победит нынешний глава украинского государства Петр Порошенко. «Я считаю, что наибольшие шансы у Порошенко, потому что, несмотря на его негативные качества, у него есть богатый опыт фальсификаций, у него подконтрольные спецслужбы и все финансовые ресурсы страны», - считает перебежчик.
В Кремле пока никак не комментируют заявления перебежчика Прозорова, также заявившего, что СБУ как минимум знала, а как максимум сама организовала события в Одессе 2 мая 2014 года, что у подразделения «Азов» есть тайные тюрьмы, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров ДНР и ЛНР, и что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Рейтинг кандидата-шоумена Зеленского перевалил за 32%, что может спровоцировать Порошенко на план «Б»
В отличие от перебежчика Прозорова на Украине не все прочат победу на выборах Петру Порошенко.
Напомним, из 39 кандидатов, претендующих 31 марта на пост главы государства, главными противниками станут нынешний президент Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
По данным соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за неделю до выборов рейтинг Владимира Зеленского впервые составил 32,1%. Он пока занимает лидирующее положение.
На втором месте - Петр Порошенко с немногим более 17% голосов.
На третьем месте в этом опросе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 12,5% потенциальных избирателей, сообщает украинский телеканал «1+1». Отметим, по данным исследования социологической группы «Рейтинг», Зеленский уже второй месяц подряд сохраняет лидерство в избирательной гонке. Многие сторонники актера отождествляют его с главным героем сериала «Слуга народа» - учителем истории, случайно ставшим президентом. Эту роль исполняет Зеленский, и партия, которая выдвинула его кандидатом на выборах президента, является тезкой сериала.
Сериал «Слуга народа», который вышел в эфир в марте, накануне выборов, сыграл на руку Зеленскому, отмечают комментаторы. Кроме того, транслирующий этот сериал украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, наметил на 30 марта (день тишины перед выборами) показ еще нескольких программ с участием знаменитого и харизматичного шоумена. Руководство канала заявило, что не считает трансляцию проектов студии «Квартал 95» с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского нарушением законодательства.
«Программная сетка телеканала не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет. Студия „Квартал 95“ является долгосрочным партнером телеканала, с ней был заключен договор на несколько лет на производство продуктов по заказу „1+1“... Среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта - „Рассмеши комика“ и „ЧистоNews“, - без участия кандидата в президенты, а выпуск „Вечернего квартала“ в этот день является архивным, Зеленский там выступает актером, а не кандидатом», - указывается в сообщении.
30 марта будут показаны все проекты студии Зеленского «95 квартал». Среди них «Вечерний квартал», программы «Рассмеши комика», «ЧистоNews», а также документальный фильм «Рейган», в котором Зеленский озвучивает экс-президента США.
По мнению экспертов, именно Зеленский имеет наибольшие шансы на победу на президентских выборах, однако у Порошенко есть план «Б», о котором упоминал перебежчик из СБУ Василий Прозоров, и этот «силовой сценарий» на избирательных участках, может спутать все карты кандидатам-конкурентам.