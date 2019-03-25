Украинские выборы пройдут без наблюдателей из РФ

В связи с этим Прозоров считает, что на выборах 31 марта победит нынешний глава украинского государства Петр Порошенко. «Я считаю, что наибольшие шансы у Порошенко, потому что, несмотря на его негативные качества, у него есть богатый опыт фальсификаций, у него подконтрольные спецслужбы и все финансовые ресурсы страны», - считает перебежчик.

В Кремле пока никак не комментируют заявления перебежчика Прозорова, также заявившего, что СБУ как минимум знала, а как максимум сама организовала события в Одессе 2 мая 2014 года, что у подразделения «Азов» есть тайные тюрьмы, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров ДНР и ЛНР, и что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.

Рейтинг кандидата-шоумена Зеленского перевалил за 32%, что может спровоцировать Порошенко на план «Б»

В отличие от перебежчика Прозорова на Украине не все прочат победу на выборах Петру Порошенко.

Напомним, из 39 кандидатов, претендующих 31 марта на пост главы государства, главными противниками станут нынешний президент Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По данным соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за неделю до выборов рейтинг Владимира Зеленского впервые составил 32,1%. Он пока занимает лидирующее положение.

На втором месте - Петр Порошенко с немногим более 17% голосов.

На третьем месте в этом опросе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 12,5% потенциальных избирателей, сообщает украинский телеканал «1+1». Отметим, по данным исследования социологической группы «Рейтинг», Зеленский уже второй месяц подряд сохраняет лидерство в избирательной гонке. Многие сторонники актера отождествляют его с главным героем сериала «Слуга народа» - учителем истории, случайно ставшим президентом. Эту роль исполняет Зеленский, и партия, которая выдвинула его кандидатом на выборах президента, является тезкой сериала.

Сериал «Слуга народа», который вышел в эфир в марте, накануне выборов, сыграл на руку Зеленскому, отмечают комментаторы. Кроме того, транслирующий этот сериал украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, наметил на 30 марта (день тишины перед выборами) показ еще нескольких программ с участием знаменитого и харизматичного шоумена. Руководство канала заявило, что не считает трансляцию проектов студии «Квартал 95» с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского нарушением законодательства.

«Программная сетка телеканала не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет. Студия „Квартал 95“ является долгосрочным партнером телеканала, с ней был заключен договор на несколько лет на производство продуктов по заказу „1+1“... Среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта - „Рассмеши комика“ и „ЧистоNews“, - без участия кандидата в президенты, а выпуск „Вечернего квартала“ в этот день является архивным, Зеленский там выступает актером, а не кандидатом», - указывается в сообщении.

30 марта будут показаны все проекты студии Зеленского «95 квартал». Среди них «Вечерний квартал», программы «Рассмеши комика», «ЧистоNews», а также документальный фильм «Рейган», в котором Зеленский озвучивает экс-президента США.