Эвелин Сепп – Ратасу: как ты намерен выкручивать руки депутатам?

«Слушайте, мое терпение закончилось. Сделала одну выдержку из деятельности двух психов: Марта и Мартина Хельме. Мне кажется, Юри Ратас, ты не только должен извиниться перед народом Эстонии сейчас, но обратить всю Эстонию в сторону органов защиты правопорядка. Это уже абсолютно через край. И, конечно, ты должен объяснить, как ты используешь свою власть: что значит «выкручивание рук» и «скупка», каким образом, кто и за какие деньги, какую силу ты применишь к получившим на выборах мандат депутатам, как ограничишь их право пользоваться своим свободным мандатом и т.д. Все это уже давно не борьба за «результат демократических выборов». Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности, которое ты легитимизируешь, поддерживаешь и оправдываешь своим эго. Может уже хватит?!»