Еврокомиссия завершила подготовку к Брекзиту без соглашения

"По мере того, как становится все более и более очевидным, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, сегодня ЕК завершила все приготовления на случай Брекзита без соглашения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Еврокомиссия продолжит призывать граждан и бизнесменов из стран ЕС ознакомиться с последствиями Брекзита без соглашения, чтобы они также подготовились на случай такого сценария.

Как ожидается, на этой неделе в британском парламенте пройдет очередное голосование по соглашению по Брекзиту. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркивала, что голосование состоится, только если она увидит, что депутаты головы поддержать сделку по Брекзиту.

Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания покинет ЕС 22 мая. Если проголосуют против соглашения, то до 12 апреля Мэй должна будет решить, как события будут развиваться дальше. Британия может выбрать один из нескольких вариантов: попросить у ЕС очередное продление сроков Брекзита, выйти из ЕС без соглашения или же прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, в соответствии с которой инициирован Brexit.

На фоне нестабильной ситуации с Брекзитом петиция в поддержку отказа от выхода Великобритании из ЕС набрала порядка четырех миллионов подписей.