Картина дня: скандальное заявление лидеров EKRE, Sangar закроет производство в Эстонии и годовщина мартовской депортации

Предприятие Sangar закроет производство в Эстонии

После более чем 70 лет работы в Тарту прекращает закроет в Эстонии предприятие по пошиву рубашек Sangar. Руководство предприятия ведет переговоры с другими промышленными предприятиями, чтобы найти применение своим работникам и оборудованию. Читайте далее...

Март и Мартин Хельме предупреждают: если переговоры свернут, будет взрыв

Политики, представляющие EKRE, Март и Мартин Хельме, пообещали, что если нынешние коалиционные переговоры прервутся, на улицах страны начнутся беспорядки, в сравнении с которыми митинг против миграционного пакта был воскресной прогулкой, а нынешнее напряжение в обществе покажется детским лепетом. Читайте далее...

Участник депортаций, который хотел найти золотую середину

В августе 1998 года в Арукюла под Раквере собрались около двух сотен представителей семейства Келло. Это должна была быть обычная встреча родственников. Но во время обеда слово попросила 63-летняя Раэли Вийрсалу. Ее слова поставили родственников в тупик. Читайте далее...

Галерея: суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова

В понедельник, 25 марта, Тартуский уездный суд оправдал бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова по всем статьям ранее предъявленного ему обвинения. Читайте далее...

Суд приостановил заключение договора о поставках автоматов Силам обороны

Таллиннский административный суд по ходатайству оружейной компании Sig Sauer в конце прошлой недели приостановил заключение договора о поставках автоматического оружия Силам обороны в Центре оборонных инвестиций до тех пор, пока не будет принято окончательное судебное решение по спору в связи с данным тендером. Читайте далее...

В Эстонии в память о мартовской депортации будут вывешены траурные флаги

В понедельник, 25 марта исполняется 70 лет мартовской депортации 1949 года, в связи с этим правительство объявило этот день однократным днем вывешивания флагов. Читайте далее...

В Венесуэле объяснили причину прибытия российских военных

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества двух союзников, сообщает агентство AP. Читайте далее...

В США заметили признак скорого кризиса

Результаты торгов госдолгом на рынке США показали признак надвигающегося экономического спада. Доходность краткосрочных векселей впервые за 12 лет превысила доходность десятилетних облигаций, свидетельствуют данные Marketwatch. Читайте далее...

Жителей Эстонии призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита

С приходом весны и наступлением сезона активности клещей Департамент здоровья напоминает о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита, который является серьезным заболеванием. Читайте далее...

Ушел из жизни футбольный тренер Борис Федоренко

Накануне в результате тяжелой болезни скончался футбольный тренер Борис Федоренко. Ему было 59 лет. Читайте далее...

Россиянин лишился визы за попытку провезти в Эстонию контрабанду

Эстонские таможенники обнаружили на Нарвском пропускном пункте в автомобиле Hyundai с российскими регистрационными номерами спрятанные 894 пачки сигарет. Читайте далее...

ERR: Эвелин Ильвес баллотируется в Европарламент по списку зеленых