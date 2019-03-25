Стало известно, когда таллиннское колесо обозрения примет первых посетителей

Об этом BNS сообщил член правления компании Super Skypark, установившей колесо, Алар Каяри, по словам которого, теперь предстоит отрегулировать все узлы и механизмы аттракциона, чтобы он работал так же, как это было на заводе-изготовителе в Голландии.

Каяри добавил, что сроки пуска колеса зависят и от того, как скоро мэрия Таллинна рассмотрит поданное фирмой ходатайство о разрешении на деятельность. По словам Каяри, первых посетителей колесо сможет принять уже в середине апреля.

Стоимость билета на колесо обозрения составит 10 евро, одна поездка продолжается 12 минут.

Срок завершения работ по изготовлению колеса был отложен из-за отсутствия особого металла для специальных деталей его механизма.

В общей сложности строительство колеса обозрения вместе со всеми необходимыми поставками обошлось в 5-6 млн евро, а стоимость непосредственно самого колеса составила 3,2 млн евро.

Фонд развития предпринимательства (EAS) в феврале прошлого года выделил на проект 1,4 млн евро или 45 процентов общей стоимости объекта. Первоначально предполагалось установить и включить колесо в работу в октябре 2014 года.

Тогда же EAS сообщил, что в дополнение Super Skypark из своих средств финансирует строительство центра досуга общей площадью 6000 кв метров для всей семьи. В центре посетителям предложат детский городок, кинозал 4D c 360-градусным обзором, научно-популярный центр и батутный зал.