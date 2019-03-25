Боевик с флагом "Исламского государства". Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В обзоре британской прессы за 25 марта:

Тереза Мэй не справилась с вызовом, который бросил Брекзит, а кто бы справился?

Как выясняется, Тереза Мэй лгала о том, что соглашение, которое она выработала с Евросоюзом о выходе Британи из ЕС - это единственный вариант. Это не так, и это признание у нее вырвали сами парламентарии, пишет в редакционной статье Guardian.

Теперь, по словам газеты, только ленивый не смеется над правительством, а консерваторы на удивление открыто говорят о том, что Терезе Мэй пора в отставку. Еще удивительнее слышать, как сторонники Брекзита размышляют о том, что новый премьер-лейборист был бы полезнее для страны.

Беды, обрушившиеся на премьер-министра, - это дело исключительно ее собственных рук, считает газета. Она стоически сносит стыд и унижение за свой план Брекзита при том, что сама она была противницей выхода из ЕС, с упорством новообращенной убеждая в необходимости принять этот план тех, кто изначально хотел Брекзита. Но ведь задача премьер-министра не в этом, а в том, чтобы искать компромисс и вести за собой.

Ну а в чем же видит выход из сложившейся ситуации Guardian?