Instagram оградит пользователей от ложной информации о вакцинах

Популярная соцсеть Instagram сообщила, что будет блокировать хэштеги, касающиеся движения против вакцинации. Таким образом руководство решило бороться с дезинформированные пользователей относительно прививок, передает The Daily Mail. Известно, что в блок попали следующие хэштеги: #vaccinescauseautism (вакцины вызывают аутизм), #vaccinesarepoison (вакцины - это яд) и #vaccinescauseharm (вакцины наносят вред), передает NEWSru.com.
Если человек нажмет на один из запрещенных хэштегов, система его перенаправит на пустую страницу. Однако эксперты признают, что уйдет несколько недель, прежде чем ограничительные меры произведут желаемый эффект. К слову сказать, не так давно соцсеть Facebook объявила о начале масштабной борьбы с антипрививочным движением.
Так, при выдаче информации по поисковому запросу будет снижен рейтинг групп, публикующих искаженные данные о вакцинах, а пользователям будет предложено ознакомиться с корректной информацией. Также должна быть введена блокировка рекламных объявлений, содержащих ложную информацию об иммунопрофилактике, даже если подобные заявления представлены в виде хештэгов. К тому же, ложная информация о вакцинации не будет включаться Facebook в раздел рекомендуемых страниц.
Социальная сеть попытается донести до пользователей правильные данные. Какими именно способами, эксперты умалчивают. Известно одно: поиск ложных материалов будет производиться по искаженным фактам о вакцинах, опубликованным ВОЗ и Центрами по контролю за продуктами и лекарствами США.