Instagram оградит пользователей от ложной информации о вакцинах

Если человек нажмет на один из запрещенных хэштегов, система его перенаправит на пустую страницу. Однако эксперты признают, что уйдет несколько недель, прежде чем ограничительные меры произведут желаемый эффект. К слову сказать, не так давно соцсеть Facebook объявила о начале масштабной борьбы с антипрививочным движением.

Так, при выдаче информации по поисковому запросу будет снижен рейтинг групп, публикующих искаженные данные о вакцинах, а пользователям будет предложено ознакомиться с корректной информацией. Также должна быть введена блокировка рекламных объявлений, содержащих ложную информацию об иммунопрофилактике, даже если подобные заявления представлены в виде хештэгов. К тому же, ложная информация о вакцинации не будет включаться Facebook в раздел рекомендуемых страниц.