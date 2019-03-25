Нередко в латвийском обществе можно услышать сравнения с соседними странами – уже с советских времен популярны мнения, что "в Литве дороги лучше", а в последние годы все актуальнее становятся такие фразы, как "медлительные эстонцы нас хорошенько обогнали". На самом ли деле это так? Портал TVNET пригласил на разговор предпринимателя Дана Бертулиса, который пять лет работал в эстонской компании, а именно поэтому может сказать наверняка, насколько велика пропасть между Латвией и Эстонией.

Разговор Бертулис начинает со следующего: "Не нужно демонизировать Латвию и прославлять Эстонию".

Несмотря на наличие различий, в Эстонии очень много схожего с Латвией, например, налоговое бремя. Северные соседи имеют более высокий необлагаемый минимум, но налоговое бремя состоит из различных ступеней – социального, подоходного с предприятий, обязательных взносов государственного социального страхования и других.

"Главное отличие Латвии от Эстонии заключается в том, что у них все дигитализировано. И система эта очень эффективна. Именно поэтому у них сниженные расходы на государственное управление. В Эстонии население на треть меньше, чем в Латвии, но государственный бюджет даже больше, чем у нас", - говорит Бертулис.

В качестве одного из примеров он упоминает e-tervis, эстонскую систему электронного здравоохранения. Она содержит всю информацию в одной базе данных, в том числе медицинскую справку для получения водительских прав, посещения стоматолога, страховые карточки, анализы, все операции, которые были сделаны человеку.

У Латвии тоже есть свой портал электронных услуг - Latvija.lv. Предприниматель считает, что это здорово, что такая система существует. Однако для пользователей она сложновата.

"В этой системе авторизация осуществляется не с помощью ИД-карты, а другими способами. Проблема в том, что каждый раз вам необходимо заполнять информацию о себе - имя, фамилия, персональный код...

Но эстонская философия заключается в том, что при повторной авторизации больше не нужно вводить личные данные - вы сразу можете делать то, что вам нужно.

Такой подход значительно облегчает использование электронной среды", - говорит Бертулис.

Предприниматель также отмечает значительные различия в политике налогового администрирования. Он напоминает, что под руководством Марека Хельма, бывшего руководителя Налогового и таможенного управления Эстонии (эстонский аналог СГД), был проведен ряд реформ, которые значительно облегчили жителям жизнь.

Например, система налога на добавочную стоимость (НДС) была настроена таким образом, чтобы налогоплательщики-резиденты выставляли счета через EDS в перекрестных транзакциях, а не отправляли заказную почту.

"Это означает, что их СГД, где работают более полторы тысячи человек, уже видят весь денежный поток в интернете. Эстонцы не предоставляют отчеты по НДС, потому что это делает их налоговая служба", – говорит предприниматель.

С точки зрения отношений службы доходов Латвии и Эстонии схожи – специалисты служб обеих стран сначала консультируются с предпринимателем, но если они видят, что недобросовестная практика продолжается, то применяются некоторые санкции.

"Схожая ситуация с декларациями физических лиц – в Эстонии СГД предоставляет декларации жителям, так как все видно – как денежные потоки на банковских счетах, так и доходы. В этих декларациях автоматически доступна информация о возмещении расходов на лечение", – рассказывает Бертулис.

"Однако хочу напомнить, что не стоит демонизировать Латвию и восхвалять Эстонию, так как там тоже не все гладко, как может казаться на первый взгляд. Раньше был такой анекдот:

"Эстонское радио спрашивает – почему эстонцы так честно платят налоги? На что им отвечают – потому что они моют деньги в Латвии".

Если посмотреть на наш банк ABLV, у которого, будем честными, отмывание денег было основным бизнесом, там эстонский язык ни на минуту не утихал. Если там было каких 200 000 офшоров, то как минимум 30 000 из них принадлежали эстонцам. В отмывании были задействованы несколько банков, например, Danske", - указывает Бертулис.

В ходе разговора он упомянул, что на данный момент актуальным является скандал с с вероятным отмыванием денег Swedbank. Предприниматель считает, что неудачи этого банка кроются в других причинах.

"Мне кажется, это другая история. Уже многие годы банк пытались продать, так что, возможно, этот скандал – всего лишь попытка подкосить репутацию банка и снизить цену", – говорит Бертулис.

Резюмируя сказанное, Бертулис говорит, что Эстония, как государство, умеет хорошо и эффективно управлять своими ресурсами.

"Например, в бизнесе, если административные расходы составляют более 10% от общего дохода, то это уже не эффективно. Конечно, государство – это не предприятие, а административные расходы Латвии, бесчисленные учреждения, чиновники ... Это безумие", – уверен бизнесмен.

Говоря о том, что Латвии необходимо делать, чтобы сделать систему управления более эффективной, он указывает, что в таком случае главное не развитие технологий, а то, какие люди несут ответственность за выполнение различных процессов.

Поэтому Бертулис обращается к истории, вспоминая Финляндию, которая сильно пострадала во время Второй мировой войны.

"Сразу после того, как немецкие войска покинули Финляндию, фактически началась люстрация. Тот же процесс после войны был проведен большим количеством европейских стран, когда к ответственности призвали коллаборационистов.

На данный момент Финляндия – успешная страна! Если говорить о Литве в этом контексте, то этот люстрационный процесс проходил с помощью соседней Польши. В 90-х годах финны помогли эстонцам, а поляки – литовцам пройти процесс чистки, отстранив от должностей старых чекистов и коммунистов.

Только у Латвии нет рядом ни Финляндии, ни Польши, которые могли бы помочь в этом процессе. Латвия находится рядом с Псковской областью, поэтому говорить о такой люстрации здесь невозможно – мы открыли мешки ЧК всего несколько месяцев назад", – говорит Бертулис.

"Следует также отметить, что в Эстонии нет олигархов, кроме пресловутого Осиновского. Да, в Эстонии есть крупные бизнесмены, но никогда не было ни Шкеле, ни Лембергса, ни безумия, когда система сбора денег в общественном транспорте стоит почти половину общей стоимости поездки!", – говорит бизнесмен.

Он напоминает, что для декларированных в Таллине жителей проезд в общественном транспорте абсолютно бесплатный – стоимость общественного транспорта в столице соседней страны покрывается за счет дотаций из бюджета.

"Поэтому хочется спросить - почему у нас не так? Если посчитать, сколько стоит вся эта "нано-вода", все консультанты, сколько было положено по карманам, сколько заплатили мэру и вице-мэру ... Если все это откинуть, тогда и в Риге общественный транспорт мог бы быть бесплатным. Хватило бы дотации, что получает Rīgas satiksme", – считает предприниматель.

Вспоминая латвийских политиков, Бертулис упомянул знаменитого прорицателя Эйжена Финк и его последнее предсказание, которое звучало так: "Будет время, когда в Латвии вновь будут развиваться красно-бело-красные флаги, однако, у власти будут все те же коммунисты, которые будут мучить народ, но рано или поздно Латвия будет свободна".

"Экономическое чудо Эстонии на самом деле заключается в домашней работе, которую они провели четверть века назад.

Они просто оттеснили старую идеологию и коррумпированную систему. Что делать Латвии? Я даже не знаю ...", – говорит Бертулис.

Однако в целом можно заметить, что ситуация в Латвии меняется, и это показывают результаты предыдущих выборов в Сейм.

"В политику пришли новые люди, и тот факт, что Союз зелёных и крестьян (ZZS) остается в оппозиции, является большим достижением.

Это не партия, а общество с ограниченной ответственностью с конкретными экономическими задачами", – считает предприниматель.

Говоря о перспективах на будущее, Бертулис говорит, что изменение может быть подкреплено реэмиграцией латвиqцев, живущих за границей.

"Мышление у них уже будет другим. Возможно, те, кто учился за границей, вернутся с новым взглядом на вещи. Однако следует ожидать, что этот процесс будет долгим.

Это похоже на болезнь – если ее вовремя не обнаружить – не излечить. Если вы попытаетесь лечить болезнь через 20 лет – тогда она уже хроническая и ее уже нельзя вылечить такими методами, как раньше", - говорит Бертулис.

Предприниматель добавляет, что смена поколений в Латвии ничего не изменит автоматически, потому что новое поколение выросло с довольно старомодным мышлением. Вот почему у Латвии часто бывают застойные взгляды, которые могут препятствовать развитию.

"Проблема в том, что человека можно вывезти из колхоза, а колхоз из человека нет. Такое мышление можно заметить, выезжая за пределы Латвии, работая в международной среде. Остается сделать вывод, что для нас эстонский путь кончился – таких возможностей, какие были у эстонцев, у нас больше не будет. Нам нужны новые партии, молодые люди, которые меньше думают о собственной прибыли, а также реэмигранты, которые привезут из-за границы свежие идеи", – говорит Бертулис.

К концу разговора предприниматель затронул еще одну важную для Латвии тему – отношения с Россией.

Он признает, что в Латвии общество гораздо более раздроблено, чем в Эстонии или Литве, и это часто использует российская пропагандистская машина. Однако корни этой проблемы можно найти на этапе восстановления независимости Латвии, когда была допущена роковая ошибка.

"На баррикадах стояли и латыши, и русские, которые также хотели, чтобы Латвия восстановила свою независимость. Но затем им сказали:

"Спасибо, но вы должны натурализоваться, чтобы получить гражданство, потому что ваши предки не жили здесь". После этого появились Рубикс, Жданок и все остальные", – говорит Бертулис.

Он говорит, что большая часть этого сообщества, которое фактически составляет треть населения страны, фактически потеряно для Латвии.

"Если бы после восстановления независимости гражданство дали бы всем, такой проблемы не было бы. Ни в Литве, ни в Эстонии подобной проблемы нет".