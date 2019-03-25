Плохие новости: в День дурака топливо может значительно подорожать

И, напротив, по оценке Министерства экономики и коммуникаций, изменение требований не означает, что цены тут же поднимутся. «Это не означает, что такое топливо тут же 1 апреля появится на заправках, сначала будут проданы прежние запасы. Таким образом, можно предположить, что топливо с большим содержанием биотоплива попадет к потребителям с небольшой задержкой, в зависимости от состояния запасов продавцов»,- сказал эксперт отдела энергетики министерства Рейн Вакс Äripäev .

Но Вахт прогнозирует, что топливо может подорожать до восьми центов: «Прежде содержание этанола в бензине было ниже пяти процентов, что из-за высокой цены на этанол увеличивало стоимость бензина на один цент за литр. Кроме того, этанол снижает содержание энергии на 1,5 процента, что на столько же увеличивает расход топлива, и что в деньгах отвечает двум центам за литр. Начиная с апреля, обязательство по биотопливу увеличится больше, чем в два раза. И у этого шага есть два негативных влияния на цены. Во-первых, дорогой этанол добавил к цене за литр бензина 1,1 цента. Во-вторых, содержание энергии в бензине снизится уже до 3,2 процента, что тоже принесет с собой дополнительный расход топлива. Скрытые денежные расходы, исходящие из увеличения расхода топлива, достигнут тут уже 4,3 цента за литр. Это означает, что если раньше за бензин на заправке отдавали 1,34 евро за литр, то новой ценой станет 1,382 евро. С 2020 года обязательство по биотопливу увеличится еще больше, что по приведенным выше расчетам увеличит цену до 1,397 евро. Отмечалось, что в то же время цена чистого бензина без этанола почти на восемь центов дешевле, то есть 1,319 евро за литр», - объяснил Вахт.