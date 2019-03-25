Ланг: EKRE на сегодняшний день руководит всей политической повесткой в Эстонии

«Уже в ночь после выборов EKRE пообещала, что будет определять политический дискурс, и она делает это очень искусно, а все мейнстримные СМИ Эстонии танцуют под их дудку, - сказал Ланг. – СМИ распространяют новости о коалиционных переговорах, которые на самом деле таковыми не являются. Журналисты освещают новости, которые генерируют где-то в штаб-квартире партии».

Ланг привел в пример гремевшую на прошлой неделе тему абортов, обсуждать которую, по его мнению, сейчас преждевременно.

«Когда Мартин Хельме идет на телевидение и с убийственно серьезным лицом заявляет, что аборты являются ужасно большой проблемой в Эстонии, то, зная Мартина Хельме, я понимаю, что он это делает абсолютно осознанно, он сам знает, что это не главная проблема эстонцев. Но этим он привлекает внимание, а эстонские СМИ проглотили этот крючок», - отметил Ланг.

Он назвал EKRE «потрясающим обществом, которое умеет в самое подходящее время делать самые правильные политические шаги».

«Сегодня они сообщили, что если их выкинут за дверь, то взорвется пороховая бочка, а фитили зажгутся с обоих концов. И тогда мы увидим, как пригодится руководство МВД о поведении в кризисное время», - напомнил Ланг. По его словам, никто официально не уполномочивал Центристскую партию, EKRE и «Отечество» проводить коалиционные переговоры.